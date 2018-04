Un nouveau fonds baptisé “Transform” de 500 millions de dollars pour soutenir les initiatives scientifiques, technologiques et d’innovation destinées à relever les défis du développement dans le monde arabe a été lancé, mardi 3 courant à Tunis, à l’occasion de la tenue des réunions annuelles 2018 du Groupe de la Banque islamique de développement (BID) à Gammarth (du 1er au 5 avril 2018).

La conseillère scientifique du président du Groupe de la BID, Hayat Sindi, a indiqué, à cette occasion, que le fonds “Transform ” fonctionnera conformément aux objectifs de développement durable de l’ONU, plus précisément pour la réalisation dans l’ensemble du monde en développement d’une plus grande sécurité alimentaire, une vie plus saine, une éducation inclusive et équitable, une gestion durable de l’eau et de l’assainissement, l’accès à une énergie abordable et propre, et une industrialisation durable.

Ce fonds permet, en outre, de fournir les fonds de démarrage aux start-up et les petites et moyennes entreprises (PME) pour leur permettre de développer leurs idées et faciliter la commercialisation de la technologie pour les Etats membres de la BID.

“On a besoin d’avoir des jeunes qui présentent des idées innovatrices dans différents secteurs, tels que l’énergie, l’eau, l’éducation, l’agriculture, l’infrastructure et la santé”, a encore souligné Hayat Sindi.

Elle a précisé que les projets soutenus par le fonds “bénéficiera considérablement aux communautés locales des pays membres de la BID, ainsi qu’aux communautés musulmanes dans les pays non membres.

Elle a fait savoir que les demandes de financement de ce nouveau fonds sont ouvertes, via son site internet, à tous les innovateurs, scientifiques, PME, entreprises privées, ONG, gouvernements et établissements universitaires.

De son côté, le Président de la BID, Bandar Hajjar a avancé que le fonds “Transform” va permettre d’impulser le développement inclusif et durable des pays.

Il a mis l’accent, à cette occasion, sur la nécessité d’apporter un véritable soutien financier aux secteurs de la science et de la technologie.

Le Président de la BID a indiqué que “Transform” veillera à ce que les 57 membres de la banque aient accès à un flux de financements vital pour les aider à financer des idées novatrices liées à des solutions réelles de développement.