Une nouvelle page s’ouvre pour la coopération tuniso-argentine en matière de l’industrie cinématographique, et ce suite à la signature, lundi 2 avril à Tunis, d’une convention de coproduction et de coopération cinématographique, entre le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) et le Centre national du cinéma et des arts audiovisuels d’Argentine (INCAA – Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales).

Chiraz Latiri, directrice générale du CNCI, et Fernando E.Juan Lima, vice-président de l’INCAA, ont procédé à la signature du texte de cette convention, au siège du ministère tunisien des Affaires étrangères, qui coïncide avec la visite de Jorge Faurie, ministre des Affaires étrangères argentin en Tunisie.

En vertu de cette convention, la Tunisie abritera la première édition du Forum de coproduction latino-arabe qui se tiendra en marge de la 29ème édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), prévue du 03 au 10 novembre 2018, sous la direction de Nejib Ayed.

La tenue de ce forum en Tunisie avait été convenue au cours d’une visite de la directrice générale du CNCI, en novembre 2017, en Argentine (Mare Del Palma).

La partie argentine, représentée par les organisateurs du Forum et autres opérateurs cinématographiques, avait alors manifesté son intérêt à s’ouvrir au marché tunisien, arabe et africain.

Le CNCI ambitionne de voir ce Forum contribuer au rapprochement des échanges mutuels et de partenariat entre les pays de l’Amérique latine et ceux de la région arabe et africaine.

Les grands axes de la nouvelle coopération culturelle tuniso-argentine couvrent les échanges et la communication entre institutions et associations dans les deux pays, œuvrant dans le secteur du cinéma. Ceci devra s’accompagner par des programmes d’échange de films et de publications culturelles en relation avec le cinéma.

Des festivals et autres manifestations cinématographiques seront organisés conjointement entre les deux pays. En partenariat avec des associations actives dans le secteur du cinéma, des journées de cinéma tunisien en Argentine et argentin en Tunisie seront également organisées.

Un soutien renforcé sera offert aux coproductions cinématographiques entre les deux pays, ce qui permettra aux acteurs culturels et cinématographiques bilatéraux de prendre part aux différents événements culturels qui auront lieu dans les deux pays. Cette nouvelle convention s’inscrit dans le cadre de la détermination du CNCI et son homologue argentin à promouvoir le développement de la coopération bilatérale dans le domaine du cinéma.

Outre les relations culturelles entre les deux pays, ce nouveau plan de coopération devra aussi contribuer à renforcer la coopération économique et les industries économiques.

Deux autres accords de coopération tuniso-argentine, entre le Centre argentin pour l’économie mondiale et l’Institut tunisien des études stratégiques (ITES), ont été également signés lundi à Tunis.

Un nouveau plan de coopération cinématographique s’ouvrira donc pour le CNCI, fraîchement installé au sein du pôle cinéma à la Cité de la Culture, avec son partenaire sud américain, INCAA qui est une institution gouvernementale de production cinématographique basée à Buenos Aires.

Créé en 1967 l’INCAA œuvre spécialement à la promotion de l’industrie cinématographique à travers le subventionnement des sociétés de productions cinématographiques nationales qualifiées.