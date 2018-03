Recycler des affiches publicitaires pour en faire des cartables de qualité et à moindre coût est devenu possible grâce aux efforts de l’équipe de l’Institut préparatoire aux études d’ingénieurs El Manar (IPEIEM). C’est ce qu’affirme Nada Sghaier, coordinatrice de ce projet de fabrication de fournitures scolaires, lors du 1er Salon des créations, de l’innovation technologique, de la culture de l’initiative et de la création des entreprises, tenu vendredi 30 mars au Bardo.

“Grâce à ce projet, il est possible de fabriquer 80 mille cartables, paniers repas, porte-crayons et de les vendre à des prix concurrentiels”, a-t-elle indiqué, faisant remarquer que le prix unitaire d’un cartable s’élève seulement à 20 dinars.

“L’objectif visé est de valoriser les déchets et de permettre aux catégories les plus démunies de bénéficier de fournitures scolaires de qualité et à moindre coût”, a expliqué Nada Sghaier.

Selon Baha Ghouri, membre de l’équipe Enactus IPEIEM, ces cartables imperméables sont fabriqués dans l’atelier de l’Institut, et que des efforts sont actuellement déployés pour commercialiser ce produit dans les librairies à partir de l’année prochaine.

Elle a précisé que ce projet est le fruit d’une collaboration avec quelques associations œuvrant à fournir des fournitures scolaires aux catégories démunies dans les régions de l’intérieur.

L’équipe Enactus de l’Ecole nationale des ingénieurs de Carthage a exposé, quant à elle, son projet robotique grâce auquel elle participera à une compétition internationale qui se tiendra en août prochain en Chine.

Selon le commissaire régional de l’éducation Tunis 2, ce Salon, auquel participent 9 projets, vise à diffuser la culture de l’innovation technologique dans les établissements éducatifs.

Enactus est une organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif, créée en 1975 aux USA. C’est une communauté d’étudiants, d’universitaires et de chefs d’entreprise qui s’engagent à utiliser la force positive de l’entrepreneuriat afin d’améliorer le niveau et la qualité de vie des personnes dans le besoin.

Avec plus de 1.400 universités et grandes écoles réparties dans 38 pays, Enactus accompagne les étudiants dans la mise en œuvre de projets d’entrepreneuriat social avec l’implication de professionnels de l’entreprise et du corps enseignant.

Les étudiants regroupés en équipe représentant chacune une institution de l’enseignement supérieur, réalisent ou développent un ou des projets d’entreprises au profit de personnes dans le besoin, afin d’améliorer le niveau et la qualité de leur vie.