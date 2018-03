Sans cesse plus haut sur le plan mondial ; toujours leader dans son pays. 422ème sur un total de 2124 milliardaires, Murat Ülter, patron de Yildiz Holding, est encore une fois crédité de la plus grosse fortune de Turquie. Pour la cinquième année d’affilée. Son pactole est passé de 3,7 milliards de dollars en mars 2014 à 4,9 mds $ aujourd’hui. Soit une augmentation moyenne de 320 millions de dollars par an.

Son groupe, Yildiz Holding, est l’un des plus anciens de Turquie. Il a été démarré en 1944 par Sabri Ülter, le père de Murat Ülter, dans l’industrie alimentaire dont ce groupe familial est aujourd’hui est le leader incontesté.

Producteur de biscuits, chocolats, lait et dérivés, boissons gazeuses, huiles de cuisson, chewing hum, café instantané, etc., Yildiz Holding a amorcé son internationalisation il y exactement dix ans.

En novembre 2007, Ülker Group a racheté, pour 850 millions de dollars, le chocolatier belge Godiva, appartenant alors à Campbell Soup Company, dont les produits sont écoulés par 600 boutiques et magasins en propre et près de 10 000 distributeurs spécialisés, dans une centaine de pays.

Six ans plus tard, il récidive en prenant le contrôle d’un autre chocolatier, l’américain DeMet’s Candy Company, pour 221 millions de dollars. En novembre 2014, c’est au tour du britannique United Biscuits de tomber dans l’escarcelle du leader de l’industrie alimentaire en Turquie qui, du coup, accède à la troisième marche du podium mondial.

Mais tout en multipliant les rachats pour acquérir une dimension mondiale, ce groupe a entamé sa diversification en 2011, en s’alliant à des géants, SCA, le leader européen du papier et des soins personnels avec lequel il a créé SCA Yıldız Paper and Personal Care Manufacturing. Décidé à continuer sur cette voie-là, Yildiz Holding s’est doté d’un bras financier, Gözde Venture Capital, pour investir continuer à investir dans d’autres secteurs non alimentaires à fort potentiel.

Durant la décennie écoulée, le groupe a bien sûr continué à investir en Turquie. En 2008, il l’a fait dans Unmas, producteur de l’UNO, le premier pain emballé de Turquie, et Doruk Unlu Mamulleri (chaîne de boulangerie Komşu Fırın), les sociétés de de production de thé turques Doğaçay et Obaçay et a fait son entrée dans l’industrie des aliments surgelés avec l’acquisition de Kerevitaş, la première marque d’aliments surgelés en Turquie.

Avant de prendre les commandes du groupe en 200, Murat Ülker, né en mars 1959, diplômé de l’Université Bogaziçi (en administration des affaires), a complété sa formation l’étranger, et a commencé à travailler comme stagiaire chez Continental Baking. Aujourd’hui, il est Président du Conseil d’administration d’Ulker Group, de Yildiz Holding AS, et, depuis 2010, président du conseil d’administration de Gözde Private Equity Inc. et de Bizim Toptan Satis Magazalari AS.

Aujourd’hui, le groupe de Murat Ülker semble un peu éprouvé, sur le plan financier, par l’effort consentir ces dernières années pour se développer. Début mars 2018, l’homme d’affaires a rencontré les responsables de cinq banques pour renégocier une dette de 7 milliards de dollars.