L’Olympique de Marseille devra terminer la saison sans Hamed Traoré Junior. L’attaquant ivoirien est forfait jusqu’à la fin du championnat après une blessure contractée lors de la défaite face au FC Nantes (0-3), samedi.

Une blessure en fin de match

Touché dans le temps additionnel, Hamed Traoré souffre d’une lésion à l’adducteur, survenue après une frappe en extension. Le club phocéen a confirmé sur son site officiel que le joueur ne rejouera plus cette saison.

Une saison compliquée

Arrivé en prêt en provenance de Bournemouth, avec une option d’achat estimée à 7,5 millions d’euros levée dès sa première apparition selon « LePhocéen », l’ancien joueur d’Auxerre n’a pas réussi à s’imposer.

Déjà éloigné des terrains pendant plus de quatre mois en début de saison 2025-2026, il n’a jamais trouvé son rythme avec Marseille, où il est sous contrat jusqu’en 2030.

Une défaite lourde de conséquences

La défaite face à Nantes, pour le compte de la 32e journée, complique la situation de l’OM. Le club enregistre son onzième revers en championnat face à une équipe alors relégable.

Avec 53 points, Marseille occupe la 7e place du classement et voit s’éloigner la qualification directe pour la Ligue des champions.

Un objectif encore accessible

À deux journées de la fin, l’OM conserve toutefois une marge de manœuvre. Le club peut encore viser la 4e place, synonyme d’accès au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.

Cette fin de saison s’annonce décisive pour les Marseillais, désormais privés d’un élément offensif supplémentaire dans un contexte déjà délicat.