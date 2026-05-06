La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) a annoncé, mardi, le lancement de deux nouvelles solutions digitales : BTS PAY, dédiée au paiement mobile, et BTS NET, sa plateforme de banque en ligne.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la banque “de renforcer la proximité avec ses clients et de s’adapter aux nouveaux usages numériques, marqués par des exigences accrues en matière de rapidité, de sécurité et d’accessibilité”.

BTS PAY est une application mobile simple et sécurisée permettant d’effectuer des paiements chez les commerçants, des transferts d’argent instantanés, ainsi que la consultation des opérations en temps réel. Elle offre également la possibilité de régler diverses factures (STEG, SONEDE, télépéage, inscriptions scolaires, etc.) et de procéder au remboursement des crédits accordés par la banque.

De son côté, BTS NET propose un accès en ligne, disponible 24h/24 et 7j/7, à un ensemble de services bancaires : consultation des comptes, réalisation de virements, gestion des chéquiers et suivi des cartes bancaires.

À travers ces deux solutions, la Banque Tunisienne de Solidarité entend, ainsi, “améliorer son efficacité opérationnelle et faciliter l’accès aux services financiers, contribuant notamment à une meilleure inclusion financière des jeunes entrepreneurs”.