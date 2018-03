Le groupe Zouheir Essid, un des leaders de l’industrie des carreaux de faïence, investit pour la première fois dans l’immobilier. A cet effet, il a créé la Société immobilière Essid Zouheir (SIZE), dotée d’un capital de 620.000 dinars et ayant pour objet le lotissement et l’aménagement de terrains destinés principalement à l’habitat, la construction ou la rénovation des immeubles individuels semi-collectifs à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif en vue de leur vente ou location, et l’aménagement des zones industrielles et la construction d’immeubles à usage industriel ou de service destiné à la location ou la vente.