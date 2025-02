La quatrième édition du Salon national des services immobiliers et du financement bancaire, “Beity Expo 2025”, a ouvert ses portes vendredi au Palais des Congrès de Tunis et se poursuivra jusqu’au 22 février prochain.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, l’organisatrice du Salon, Lamia Hfaydhi a souligné que cette nouvelle édition se distingue par la participation d’un certain nombre d’entreprises publiques comme la Société nationale immobilière de Tunisie et le ministère de l’Equipement et de l’Habitat auquel il a été réservé un stand spécial pour fournir toutes les informations et les mesures qui peuvent être prises pour bénéficier du logement social et des services bancaires.

Hfaydhi a ajouté que cette nouvelle édition qui a vu la participation d’environ 50 exposants (promoteurs immobiliers relevant des entreprises publiques et privées, banques et agences immobilières) vise principalement à mieux se familiariser avec les opportunités offertes dans le secteur immobilier en offrant une variété de nouveaux projets aux demandeurs d’immobilier et divers services de logement et programmes gouvernementaux liés au logement social.

L’oratrice a signalé que cette nouvelle édition comprend également l’organisation de colloques et conférences sur le système du Fonds de Promotion du Logement pour les salaries “FOPROLS”, le premier logement, le financement bancaire ainsi qu’une table ronde sur toutes les questions relatives à la construction écologique, au logement écologique et aux méthodes de financement.

Pour sa part, la sous-directrice du département commercial de la Société immobilière nationale de Tunisie, (SNIT), Dorra Aloui, a fait savoir dans une déclaration à l’agence TAP, que leur participation à ce salon à mieux faire connaitre les projets déjà réalisés et qui sont encore en cours d’achèvement, et faire connaitre les mécanismes de financement fournis par l’État en faveur des couches à moyen et à faible revenus.

Aloui a évoqué les projets de l’État, qui sont en cours de réalisation. Il y a ainsi 4 grands projets à mettre en vente en 2025, dont 3 à Tunis (2 dans la région de Zahrouni et 1 à Sidi Hassine Sijoumi) et le quatrième à Grombalia (gouvernorat de Nabeul).

Elle a fait savoir que les prix vont de 160 mille à 225mille dinars, précisant que 85% d’entre eux seront inclus dans le mécanisme FOPROLS, ce qui indique que le rôle de la Société SNIT en tant qu’acteur clé dans la formulation de la politique du logement social de l’État.