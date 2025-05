Le portail immobilier leader en Tunisie et au Maroc, Mubawab, amorce une nouvelle phase de développement stratégique avec l’arrivée de Africa Property Portals comme nouvel actionnaire de référence. Cette évolution marque une volonté claire : accélérer l’intégration de la technologie et de l’intelligence artificielle pour mieux accompagner les professionnels de l’immobilier en Afrique du Nord et au-delà.

Cap sur la technologie et l’intelligence artificielle

Mubawab entame un renouveau technologique ambitieux porté par sa nouvelle maison mère Africa Property Portals, une société dédiée à la promotion des portails immobiliers nouvelle génération en Afrique. L’entreprise conserve son ancrage régional fort tout en affirmant une vision panafricaine résolument tournée vers l’avenir.

“Notre mission reste inchangée : offrir aux professionnels de l’immobilier les outils les plus performants pour répondre aux attentes d’un marché en pleine transformation. Mais notre ambition technologique s’intensifie avec l’appui d’un actionnariat aligné sur notre vision à long terme.” — déclare Kevin Gormand, président de Mubawab.

Sous l’impulsion de cette dynamique, Mubawab annonce un focus renforcé sur la tech et l’IA appliquée à l’immobilier. Plusieurs fonctionnalités pilotées par l’intelligence artificielle ont déjà été déployées : recommandations intelligentes, gestion automatisée des annonces, estimation des prix de l’immobilier… et de nombreuses innovations sont à venir dans les mois prochains.

“L’intelligence artificielle n’est pas un effet de mode pour nous, c’est un levier concret pour la digitalisation des agences et promoteurs, dans un contexte de marché plus exigeant et plus digital que jamais”, ajoute Abderra El Haitout, CTO des deux portails.

“Au Maroc, au-delà du portail immobilier, nous accompagnons nos clients promoteurs avec une offre complète qui allie conseil stratégique et pouvant aller jusqu’à la commercialisation exclusive de leurs biens. L’intégration des technologies d’intelligence artificielle va nous permettre d’optimiser davantage cette offre et de renforcer la qualité de nos services auprès des plus grands acteurs du marché,” souligne Zineb Bouayad, Directrice Générale de Mubawab Maroc.

“En Tunisie, la force de Mubawab réside dans notre capacité à mettre la donnée immobilière au service de tous : promoteurs, agences, acheteurs ou locataires. Grâce à l’appui technologique que nous développons, nous allons encore accélérer l’impact de cette data sur les décisions clés du marché immobilier,” affirme Anis Gharbi, Directeur Général de Mubawab Tunisie.

Une organisation solide et régionale

Mubawab maintient une gouvernance claire et continue, structurée autour d’un management local expérimenté :

Kevin Gormand – Président Groupe Mubawab (Maroc et Tunisie)

– Président Groupe Mubawab (Maroc et Tunisie) Anis Gharbi – Directeur Général de Mubawab Tunisie (mubawab.tn)

– Directeur Général de Mubawab Tunisie (mubawab.tn) Zineb Bouayad – Directrice Générale de Mubawab Maroc (mubawab.ma)

– Directrice Générale de Mubawab Maroc (mubawab.ma) Abderra El Haitout – CTO Groupe Mubawab (Maroc et Tunisie)

Groupe Mubawab en chiffres

+18 millions de visites cumulées annuelles

de visites cumulées annuelles +200 000 annonces publiées par an sur les portails

annonces publiées par an sur les portails 1500 professionnels actuellement accompagnés dans leur transformation digitale,

professionnels actuellement accompagnés dans leur transformation digitale, Plus de 5 millions de mise en relation par an !

Vision à long terme : une Afrique digitale, connectée, immobilière

Africa Property Portals, nouveau propriétaire de Mubawab, a pour ambition de créer un écosystème technologique panafricain de services immobiliers, en commençant par deux marchés stratégiques : la Tunisie et le Maroc. Le groupe souhaite bâtir une offre complète, fondée sur l’efficacité, l’intelligence des données et l’accompagnement humain.

“Nous croyons profondément que l’Afrique est prête pour une digitalisation du marché immobilier, portée par des outils intelligents, adaptés localement, et pensés pour les pros. C’est tout le sens de notre investissement et de notre engagement auprès de Mubawab.” Antonio Puig Sanjuan, associé Africa Property Portals.

À propos de Mubawab

Fondée en 2011, Mubawab est la plateforme immobilière leader au Maroc et en Tunisie. En alliant proximité locale, excellence technologique et accompagnement personnalisé, elle aide les professionnels à digitaliser leur activité et les particuliers à trouver leur futur bien dans les meilleures conditions.