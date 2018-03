Une étude réalisée récemment a montré que la transformation digitale peut augmenter le taux de croissance de la Tunisie de 1,5 à 2,3%, a déclaré Anouar Maarouf, ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, faisant remarquer que dans certains pays le taux de contribution de l’économie numérique dans l’économie est de 25%.

Dans une déclaration aux médias en marge de sa participation aux travaux de Tunisia Digital Summit (TDS), Maarouf a déclaré: “Nous œuvrons à doubler le taux de contribution de l’économie numérique à l’économie nationale pour passer de 7% actuellement à 14%”.

Selon lui, la digitalisation des entreprises est l’un des fondements de la stratégie “Tunisie digitale” à l’horizon 2020, dont l’objectif est de digitaliser l’administration pour faciliter la vie aux citoyens.

Le ministre a, en outre, signalé l’existence d’une grande dynamique sur le terrain des startups tunisiennes innovantes.

Par ailleurs, Skander Haddar, organisateur de l’événement a indiqué que le TDS regroupe les professionnels et les experts du digital et de l’innovation numérique, outre des décideurs et des chefs d’entreprises opérant dans tous les secteurs économiques : industrie, commerce, TIC, services, banque, assurance, santé, tourisme, transport, logistique.

“Ce rendez-vous constitue une opportunité pour présenter les dernières innovations, améliorer les relations entre les différents acteurs, initier des projets innovants porteurs de valeur ajoutée pour l’ensemble des parties prenantes et contribuer au développement des écosystèmes du digital et de l’économie numérique en Tunisie et en Afrique”, a-t-il dit.

Dans ce contexte, Haddar a souligné l’importance du partenariat entre le public et le privé pour promouvoir le secteur du numérique, faisant remarquer que la Tunisie compte de grandes compétences dans ce secteur reconnues à l’échelle internationale.

De son côté, Adel Gâaloul, conseiller digital à la STB a souligné que la transformation digitale consiste à tirer parti du potentiel d’innovation des technologies numériques dans une triple dimension technologique, managériale et organisationnelle pour développer la stratégie d’entreprise et accroître la valeur ajoutée pour ses clients.

Pour sa part, Sarra Hannachi, consultante experte en transformation digitale a mis l’accent sur l’importance de l’impact de cette transformation sur la chaine de valeur, indiquant que ce changement renforce la compétitivité de l’entreprise et son pouvoir de négociation avec les clients et les acheteurs.

“L’entreprise qui ne se digitalise pas, va perdre en concurrence”, a-t-elle dit, soulignant qu’il ne suffit pas de créer une page web ou une page facebook mais d’innover tous les processus et de définir une vision de transformation digitale tout en tenant compte de la nécessité de former les ressources humaines.

Près de 40 speakers de haut niveau, nationaux et internationaux prennent part à cet événement, 18 startups tunisiennes exposent leurs solutions et innovations. Le programme de TDS 2018 abordera les thèmes de l’innovation technologique et de la transformation digitale des entreprises.

Les conférences, panels et interventions aborderont entre autres: Big Data, Intelligence artificielle, Marketing digital, L’expérience client, Mindset, Social Medias , Business Technology, La protection des données, TechTourism, Marketplace, Blockchain, Fintech, l’Afrique digitale, l’expérience estonienne, E-santé, Social Selling…