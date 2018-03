En marge du Samsung Blues Festival, le premier festival de Blues lancé par Samsung Tunisie, la filiale tunisienne de l’équipementier sud-coréen a saisi cette occasion pour annoncer, mardi 27 mars 2018, le lancement officiel de ses deux dernières trouvailles, en l’occurrence le Galaxy S9 et le Galaxy S9+.

Cette cérémonie de lancement s’est déroulée au Palais Ennejma Ezzahra, siège du Centre des musiques arabes et méditerranéennes et partenaire officiel de Samsung. Et ce en présence de nombreux invités, notamment des acteurs de cinéma, de théâtre et autres animateurs de radio et de télévision.

Galaxy S9+, “le meilleur appareil connecté”

Certes, lors du Mobile World Congress 2018 à Barcelone le Galaxy S9+ “Best New Connected Device” (ou le meilleur appareil connecté), mais les géants TechRadar, Android Authority et PC Mag lui ont, eux aussi, accordé des prix d’excellence. Idem pour le Galaxy S9 qui est réparti de Barcelone où il a été primé par PhoneArena, Android Central, Expert Reviews, Android Police, T3 et Ubergizmo.

Il est à noter que c’est pour la première fois que l’appareil photo d’un smartphone soit doté d’une double ouverture qui s’adapte automatiquement à la lumière disponible. En effet, si la luminosité est faible, l’objectif s’ouvre à f/1,5 pour capter le moindre rai de lumière, même dans le noir afin de réussir une photo éclatante. De même, en plein jour, l’objectif passe à f/2,4 automatiquement pour des clichés d’une netteté exemplaire.

En outre, son 2ème capteur téléobjectif de 12 mégapixels permet de réaliser des portraits avec effet Bokeh et de profiter d’un zoom optique x2. Quelle prouesse technologique !

Son écran Infinity offre une immersion dans l’image et une nouvelle façon de voir les choses, que ce soit par sa taille de 6,2 pouces que par son rendu ultra lumineux, ou encore par ses bords incurvés.

Avec le Galaxy S9+, Samsung fait passer le ralenti au niveau supérieur grâce à un nouveau capteur ultra-rapide, qui permet de filmer à une vitesse, tenez-vous bien, de 960 images par seconde.

Et ce n’est pas tout, car le Galaxy S9+ procure également une expérience audio exceptionnelle en délivrant un son détaillé et 40% plus puissant que celui des précédents smartphones Galaxy. Grâce aux haut-parleurs stéréo mis au point par AKG, le son en est plus clair et plus puissant, offrant plus d’intensité au ressenti de l’action.

Via son appareil photo, le Galaxy S9+ permet de créer son propre avatar virtuel, un emoji personnalisé de son visage en 30 que l’on peut animer en lui donnant de vraies émotions sur le visage.

Galaxy S9, un smartphone ultra sécurisé

Comme pour le Galaxy S9+, le Galaxy S9 est protégé lui aussi par un indice de résistance à l’eau et à la poussière. Le S9 embarque la technologie Infinity Display, pour rehausser la sécurité par la reconnaissance de l’iris ainsi que Bixby grâce à laquelle on peut utiliser la voix, le texte ou le toucher pour s’exprimer.

Un festival et des grands noms de la musique afro-américaine

Pour le lancement de ses deux nouveaux téléphones phares, Samsung Tunisie a choisi de jouer la carte de la surprise lors de la cérémonie d’ouverture de la première session du Samsung Blues Festival.

La création de ce festival de musique afro-américaine vient couronner deux années d’une collaboration fructueuse entre Samsung Tunisie et le Centre des musiques arabes et méditerranéennes Ennejma Ezzahra qui a trouvé en la filiale tunisienne le partenaire idéal pour la promotion de la culture et de la musique en Tunisie.

Les deux collaborateurs n’ont ménagé aucun effort pour donner à cette première édition (du 27 au 31 mars 2018) un niveau digne des plus grands festivals de jazz au monde, comme le montre du reste les artistes invités : Bonny Fields, Denise King, Vincent Bucher, Lino Muioi, Neal Black… On vous laisse deviner la suite.