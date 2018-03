La Fédération tunisienne de l’hôtellerie n’est plus l’unique représentant des hôteliers. Désormais, il va falloir compter avec une nouvelle organisation d’hôteliers, en l’occurrence l’Union nationale de l’industrie hôtelière (UNIH).

Cette nouvelle fédération a été créée par Afif Kchouk (président) avec Abdelhamid Sarraj et Monji Loukil (vice-présidents), Mohamed Rached Chebil (secrétaire général), Hatem Ben Neji (secrétaire général adjoint), Habib Bouslama (trésorier), Abdelhamid Zaheg (trésorier adjoint), Ridha Mlayah et Amara Mourad Mheni (membres).

L’UNIH entend défendre les intérêts des propriétaires d’hôtels et d’hébergement touristique sur tout le territoire de la République et œuvrer au développement et à la promotion du secteur hôtelier sur les plans de l’investissement, l’exploitation et les ressources humaines, tenant compte de toutes ses composantes dans la gestion et la gouvernance.