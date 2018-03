La Bourse de Tunis a débuté la séance du mardi dans le vert. Le Tunindex a affiché une hausse de 0,36% avec 7 074,18 points dans un volume total de 0,494 MD, selon MCP.

Dans le vert, DELICE HOLDING grimpe de 4,28% à 18,25 D suivie par CELLCOM et BEST LEASE qui gagnent respectivement 2,89% et 2,74 % à 2,13 D et 1,87 D.

A la baisse, CEREALIS chute de 2,92% à 4,97 D, tout comme MAGASIN GENERAL et SERVICOM qui baissent respectivement de 2,91% et 2,02% à 2 D et 1,45 D.