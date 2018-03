55. C’est l’âge d’Ulysse Palace. Il a été construit en 1963. Autrement dit, il y a un bail. Malgré cet âge –avancé-, l’hôtel ne montre aucune ride. Au contraire, il a l’air même d’un établissement tout neuf, avec l’avantage d’avoir un historique éminemment prestigieux et glorieux.

Des journalistes –tunisiens et européens- ont eu le privilège de participer, le week-end du 23 mars 2018, à une partie des célébrations du 55ème anniversaire d’Ulysse Palace, en présence d’une représentante de la direction générale de Radisson basée à Bruxelles.

Mais tout d’abord, un peu d’histoire sur cet établissement hôtelier qui fait la fierté de toute l’île de Djerba. En effet, selon un document qui nous a été distribué, l’Ulysse Palace, dont le nom est tiré de l’Odyssée (l’un des plus grands chefs d’œuvre de la littérature dont le héros fut charmé par l’île de Djerba), est sorti des terres en 1963.

Jusque-là, rien de particulier, cependant, lisez la suite. Cet hôtel est le fruit originel d’une vision stratégique de l’époque, vision ayant misé sur le tourisme en général et le tourisme de luxe en particulier.

Aujourd’hui exploité sous l’enseigne Radisson Blu Ulysse Resort & Thalasso Djerba, il est la propriété du groupe UTIC qui l’a racheté lors de sa privatisation et pour qui ce fut le premier engagement dans le secteur de l’hôtellerie. Totalement rénové en 2010, cet établissement de catégorie 5 étoiles, situé en bord de mer, continue d’être considéré comme l’un des fleurons de l’hôtellerie insulaire, conjuguant subtilement une offre combinée Affaires et Loisirs/Détente.

L’un des tout premiers hôtels

Pour mieux saisir son formidable parcours et cette très belle longévité qui est aujourd’hui sienne, on vous fait voyager à travers le temps et l’histoire.

Initié par la société publique d’antan SHTT, l’Ulysse Palace c’est l’un des premiers hôtels de Djerba, construit selon une démarche fortement attachée au style architectural local, mettant en valeur autant que possible cette touche insulaire au charme indéniable.

“Touche insulaire et charme indéniable“, avez-vous lu ? Deux substantifs et deux adjectifs qui ont fait, font et sans doute feront de cet établissement une destination à part entière de l’île de Djerba. Au cours de ses 55 ans d’existence, incontestablement plusieurs centaines de milliers de personnes ont fréquenté Ulysse Palace.

Mais certains méritent d’être cités. A commencer par un certain Habib Bourguiba dont une photo trône, comme il se doit, dans le hall de l’hôtel. On nous a dit qu’il y séjourna à de nombreuses reprises et qui fit de l’Ulysse Palace l’un de ses quartiers préférés durant son règne, le liant aux grandes dates politiques du pays. De ce fait, les Houari Boumédiène (ancien président algérien) et Mouammar Khaddafi (qu’on ne présente pas) ont été reçus à plusieurs reprises à Ulysse Palace.

Un succès appelant un autre, dans le “Livre d’Or de l’hôtel“ on y retrouve des traces des personnalités et autres stars occidentales : le chancelier allemand Willy Brandt (qui y passa les fêtes de Noël de l’année 1969 avec sa famille), Alain Delon (cinéma), Françoise Sagan (littérature), Juliette Greco (chanson). Tout ce beau monde a donc succombé aux charmes de l’hôtel au même titre que le héros de l’Odyssée.

Donc, 55 ans après sa naissance, celui qui est aujourd’hui Radisson Blu Ulysse Resort & Thalasso Djerba demeure encore incontestablement l’un des hauts lieux de l’hôtellerie, une véritable référence, une adresse incontournable, en ce sens que, entre mars et novembre, affichait complet jusqu’en 2010.

Ce positionnement est le résultat d’une vision initiée par sa société propriétaire qui a fait le choix de se démarquer de l’hôtellerie balnéaire classique en optant pour une offre qui privilégie la qualité en toutes circonstances et des services de haut standing. Mais l’établissement a su sans doute se différencier voire se distinguer par son centre de thalassothérapie et spa qui s’étale sur pas moins de 3500 m².

L’Ulysse Thalasso, fer de lance de l’hôtel

Dans les milieux de la thalassothérapie internationale et notamment en France, on se plait à admettre que le centre Ulysse Thalasso, intégré au sein de l’hôtel Radisson Blu Ulysse Resort & Thalasso Djerba, est sans aucun doute un must dans sa catégorie. Tout d’abord de par sa conception architecturale, qui s’inspire des antiques thermes romains et de leur aspect majestueux. Ensuite, par la nature des soins qui y sont proposés selon une démarche individuelle ou collective, dans le cadre de forfaits à la carte ou classiques, ou encore pour des cures allant jusqu’à 12 jours pour ceux qui le désirent.

La qualité de service proposée dans le centre Ulysse est au même standing que celle de l’hôtel qui l’abrite avec un personnel aux petits soins et qui sait accompagner les curistes pour des protocoles personnalisés. L’Ulysse Thalasso respire la vigueur et le bien-être à l’orientale. Et pour parfaire son passage, il faudra inévitablement faire un détour par sa piscine d’eau de mer, couverte en apparence mais qui, par une petite échappée, vous transporte à l’air libre. Nous l’avons testée pour vous, elle vaut le détour.

Premium All In Ulysse

Mais quand bien mêmes ses principes élémentaires demeurent immuables, l’hôtel adapte son offre aux évolutions d’un marché touristique en pleine mutation. Ainsi, en cette année 2018, le Radisson Blu Ulysse Resort & Thalasso Djerba entame une nouvelle phase résultant d’une tendance internationale incontournable, celle du All Inclusive, mais selon une approche Premium savamment élaborée pour préserver l’offre qualitative.

Le management de l’hôtel clame haut et fort sa volonté de se démarquer des clichés en vigueur par la mise en application d’une formule All Inclusive opérationnelle 24h/24 à tour de rôle dans ses restaurants Kalypso et Medusa. Autrement dit, si les trois principaux repas sont proposés en buffet selon les horaires classiques, des formules de snacks sont mises à disposition à toute heure, y compris un petit déjeuner continental entre 2h00 et 7h00 du matin. Cette formule n’exclut pas la possibilité de profiter également de l’offre proposée de 19h00 à 23h00 au sein de ses restaurants à la carte Neptune (barbecue-grill et produits de la mer) ou Malouf (cuisine tunisienne).

Tout ceci nous l’avons vécu –vérifié et certifié- tout au long du week-end du 23 mars 2018.

Les vraies légendes ne meurent jamais, dit-on. Voilà donc l’illustration parfaite de cet adage.

Le Radisson Blu Ulysse Resort & Thalasso Djerba en chiffres :

238 chambres, 21 suites

03 restaurants, 5 bars

04 terrains de tennis

132.500 m² de superficie globale

300 m² pour le mini-club

380 m² de surface pour la tente caïdale capable de recevoir 350 personnes

3.500 m² centre de thalassothérapie avec 60 cabines de soins

200 salariés à plein temps

30.426 nuitées en 2017

54.821 clients en 2017.