Des artisans installés dans les villages artisanaux du gouvernorat de la Manouba ont appelé les autorités régionales à programmer des foires locales et régionales afin de leur permettre de mieux faire connaître les produits et les créations de la région.

Dans ce cadre, ils estiment que le nouveau Plan national de promotion du secteur de l’artisanat (2018/2022) ne manquera pas de créer une dynamique au sein des espaces dédiés à cette activité et permettra aux artisans de recourir à des nouveaux circuits de distribution pour leurs produits.

La principale entrave reste l’écoulement du produit au sein des six villages artisanaux de la région, estiment les artisans, suggérant d’ouvrir les portes de l’exposition annuelle des articles de cadeaux de l’artisanat tunisien, “Articadeau”, à Denden à tous les artisans de la Manouba.

“Nous avons suggéré de consacrer un espace pour l’exposition des produits fabriqués dans les villages artisanaux qui constituent actuellement de simples ateliers de production”, déclare Mohamed Ali Bejaoui, président de l’Association des artisans et des beaux arts à Tebourba.

Les artisans installés dans les villages de Tebourba et Douar Hicher sont au bord de la faillite, a-t-il encore fait savoir, et qu’un des artisans qui avait besoin seulement de 5 mille dinars a quitté son activité et travaille actuellement comme serveur dans un café, regrette-t-il.

Pour sa part, Jaafar Amari, président de l’Association des artisans de Douar Hicher, pense que la priorité doit être de permettre à ces artisans endettés de s’intégrer dans l’activité économique en leur accordant de nouveaux prêts qui permettront d’améliorer leurs ressources financières et préserver ainsi leurs activités artisanales.

Il a appelé à mettre à niveau tous les villages artisanaux dont l’activité renforcera le rythme des investissements privés et diversifiera le tissu économique local. D’ailleurs, la plupart des artisans estiment nécessaire d’améliorer l’infrastructure de base des zones industrielles de la région, notamment celles relevant du conseil régional.

Certains recommandent d’accorder des primes de formation au profit des artisans, rappelant que cette formule a déjà prouvé son efficacité en matière de préservation des activités artisanales notamment celles menacées de disparition.

En marge de la célébration de la Journée de l’artisanat et de l’habit traditionnel, la commissaire régionale chargée de l’artisanat, Mamia Ennabli, a, pour sa part, rappelé que 30 crédits ont été accordés aux artisans de la région.

Des efforts sont actuellement déployés en coordination avec la Banque tunisienne de solidarité (BTS) pour examiner le reste des dossiers et trouver des solutions qui permettront le refinancement des projets en difficultés, a-t-elle encore fait savoir.