La nouvelle édition du guide de voyage “Petit futé Tunisie” a été présentée jeudi après-midi à la 43ème édition du Salon mondial du tourisme, qui se tient du 15 au 18 mars à Paris.

Ce guide de 504 pages propose aux voyageurs environ 2000 bonnes adresses touristiques dans les différentes régions de la Tunisie et offre une sélection d’informations et des points d’intérêt sur Tunis et sa région, le Nord de la Tunisie, Zaghouan et sa région, la côte est, le centre, le sud, ainsi que Djerba et le grand sud.

Au sommaire du guide, une “invitation au voyage” et une découverte de la Tunisie. Les deux volets énumèrent un aperçu sur les différentes caractéristiques du pays, notamment son histoire, sa culture, son économie en plus des idées de séjour.

Les informations sont répertoriées dans des rubriques thématiques à savoir : découverte, se déplacer, pratique, se loger, se restaurer, sortir, à voir-à faire, balades, shopping et sports, loisirs et détente.

Selon le directeur du “Petit futé Tunisie”, Dominique Auzias, la collection a arrêté d’éditer un guide sur la Tunisie suite à la baisse importante du tourisme. “Nous considérons que c’est du passé, c’est pour cela que nous avons réédité le Petit futé Tunisie”, note Auzias.

Le petit futé est la première collection de guide voyage dans le monde avec 800 destinations.

La Tunisie participe du 15 au 18 mars au Salon mondial du tourisme à Paris, une foire fréquentée par plus de 100 mille visiteurs et qui présente plus de 500 destinations de voyage dans le monde.