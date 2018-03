Les préparatifs vont bon train pour la tenue d’un Colloque national sur l’environnement et le développement à Jemna, qui aura lieu les 17 et 18 mars 2018, sur le thème : “les oasis sahariennes et les défis de l’économie verte”.

La rencontre est organisée par l’Association locale pour l’environnement et le développement, en partenariat avec le projet “Gestion durable des écosystèmes oasiens en Tunisie”.

Ce colloque prend cette année une dimension nationale, après une première édition régionale.

Les travaux seront axés sur la gestion durable du système oasien en Tunisie et sur l’économie verte et son rôle dans le traitement des problèmes de développement.