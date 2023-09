L’union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) a organisé jeudi à Tunis, un séminaire à l’occasion de la clôture du projet ” renforcement des capacités des jeunes, des femmes et des catégories vulnérables et la sensibilisation à l’économie verte et bleue (Mysea) qui a été financé par l’Union Européenne.

Ce projet, qui avait démarré en octobre 2022 et s’est prolongé durant 3 ans, a été réalisé avec la participation de 5 pays à savoir la Tunisie, l’Italie, la Grèce, la Jordanie et le Liban a indiqué le chef du projet Mysea à l’UTSS Lotfi Messaoudi, précisant que 250 jeunes ont été formés dans le cadre de ce projet.

Selon Messaoudi cette formation vise à renforcer les capacités des jeunes, des femmes et des catégories vulnérables dans le domaine de l’économie verte et bleue, tels que l’agroalimentaire, le recyclage des déchets et la sauvegarde de l’environnement afin de faciliter leur intégration dans le marché de l’emploi.

Il a précisé que l’UTSS avait élaboré une étude pour définir les besoins du marché de l’emploi et impulser l’employabilité dans les secteurs innovants et durables et ce, en coordination avec le ministère de l’environnement, des représentants de la société civile et des entreprises économiques.

Messaoudi a souligné que 4 associations actives dans le domaine de l’environnement (deux associations à Bizerte, une association dans le Grand Tunis et une association à Nabeul) ont été lancées par des jeunes ayant participé à ce projet.