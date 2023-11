La maison de jeunes “El Battah” dans le gouvernorat de Jendouba accueille, depuis son ouverture en mars 2023, près de 300 adhérents, principalement, dans des clubs sportifs et ce dans le cadre de la première génération du Programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation (PRIQH), a indiqué le Directeur de la maison des jeunes, Sofiene Rabhi dans une déclaration à l’Agence TAP.

Le Directeur de la maison des jeunes “El Battah” a souligné la spécificité de la création d’une maison de jeunes dans un quartier populaire, où le phénomène de la criminalité, le chômage et l’émigration clandestine sont répandus, affirmant que c’est là un grand défi.

Pour assurer sa réussite, de nombreux efforts ont été déployés aux fins de sauver ces jeunes et les intégrer dans le cadre d’activités sportives et culturelles qui contribuent à développer leurs talents et ce dans une approche participative. Il a souligné dans ce contexte, que le nombre des adhérents est en progression depuis que la maison de jeunes “Al Battah” a ouvert ses portes aux jeunes du quartier ainsi que des quartiers voisins, estimant que le plus grand défi réside en la manière de maintenir ce nombre et voire même de l’augmenter .

Rabhi a relevé que des clubs culturels ont été créés au sein de l’institution, pour répondre aux demandes des jeunes et à leurs aspirations. Les objectifs sont également, d’oeuvrer à développer leurs capacités et leurs connaissances dans divers domaines et révéler leurs talents cachés, pour qu’ils soient des éléments agissants dans leur environnement restreint.

Il s’agit, aussi, de contribuer à faire émerger une génération pouvant réussir au double plan éducatif et social. Il a ajouté que la maison de jeunes “El Battah” a choisi de lancer initialement son activité sportive, en ciblant la tranche d’âge de 6 à 18 ans. Ces activités sportives sont principalement le karaté, le kickboxing, le basket-ball et le handball. “Des accords de partenariat ont été signés, avec des associations, en vue de mettre à notre disposition, des formateurs.

L’objectif étant d’assurer une formation qualifiante aux jeunes” a t-il précisé, faisant remarquer que cet espace constitue un véritable exutoire pour les jeunes.Rabhi a déploré le manque d’intérêt pour les maisons de jeunes alors qu’elles jouent un rôle actif dans la vie de cette catégorie, en plus des services rendus à leur profit, par les responsables et les professeurs d’animation culturelle et de jeunesse.

Dans le cadre de l’appui du ministère de la Jeunesse et des sports, aux projets promus par des jeunes, nous nous sommes engagés dans l’économie verte, a fait savoir Rabhi, précisant qu’un projet dans ce sens a été présenté, au cours du mois de février 2023, au ministère, dans le but de lancer plusieurs ateliers de formation au sein de l’institution.Il a ajouté que plusieurs partenaires ont contribué à la réussite des ateliers en plus de l’appui des bailleurs de fonds.

Dans le cadre de ces ateliers, les jeunes ont bénéficié de formations en matière de création de projets. Ils ont également effectué des visites de terrain à des projets agricoles réalisés, dans la délégation de Ain Draham et à Hammam Bourguiba, où ils ont pu échanger directement, des expertises avec leurs propriétaires. Enfin, ces jeunes ont bénéficié d’un suivi et d’un l’accompagnement, tout au long de l’année, en leur permettant d’accéder à un espace d’exposition au sein de l’institution, pour présenter leurs produits agricoles. Le responsable a proposé à cet égard, d’y organiser un festival annuel de commercialisation.