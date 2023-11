L’édition « Ecomondo » 2023 est de loin la plus importante depuis la création de la foire internationale par « l’Italian Exhibition Group ». Elle sera axée cette fois-ci sur les Technologies et services industriels destinés à l’économie circulaire.

La foire qui se déroule du 7 au 10 novembre au Rimini Expo Center circulaire occupera tout le parc des expositions et sera orientée vers l’écosystème de la transition écologique. Organisé en partenariat avec le ministère de l’Environnement et de la Sécurité Énergétique (MASE), Ecomondo offrira un espace à trois districts industriels que le ministère italien a appuyé par une contribution à 160 projets considérés comme des projets phares en la matière.

85 000 personnes visiteront la Foire à laquelle participent 1500 exposants, soit +10% par rapport à 2022, dont 15% sont des internationaux. 30 délégations internationales marqueront de leur présence cette édition qui verra une forte participation de la communauté européenne et 230 activités et manifestations ont été organisées sous la supervision du Comité technique et scientifique présidé par Pr Fabio Fava.

Ecomondo 2023, la plus importante édition depuis sa création, se concentre sur l’économie circulaire

Une journée exclusive a été consacrée à la mise en réseau entre les principaux journalistes de la région MENA et les meilleurs exposants opérant dans l’économie circulaire, la valorisation des déchets, l’assainissement des eaux, les écosystèmes agro-forestiers et alimentaires, la transformation des déchets domestiques en biomasse, la préservation de l’environnement dans les milieux aquatiques et autres activités.

Lors de son intervention devant les journalistes, le CEO de l’Italian Exhibition Group, Corrado Peraboni, a affirmé l’importance grandissante d’Ecomondo devenu au fil des années un événement incontournable dans la région. « Nous sommes arrivés à maturité, la preuve, à nous seuls, nous sommes capables de couvrir tout le parc des expositions de Rimini. »

Il y a vingt-six ans, a-t-il rappelé, « Nous étions pionniers dans le soulèvement des problématiques environnementales auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui. Tout le monde est aujourd’hui concerné et notre foire s’internationalise. Elle a été reproduite à Chengdu, au Mexique et sous une forme différente à Naples ».

M.Peraboni a insisté sur la nécessaire inclusion qu’impose une réalité assez laide où le gaz à effet de serre menace les équilibres climatiques.

L’économie circulaire désigne un modèle économique dont l’objectif est de produire des biens et des services de manière durable, en limitant la consommation et le gaspillage de ressources ainsi que leur exploitation exagérée ce qui a pour effets le gaz à effet de serre.

Ecomondo 2023 aborde des thématiques clés, de l’économie bleue aux véhicules écologiques

Fabio Fava, président du Comité technique et Scientifique de la Foire a insisté sur L’importance de l’innovation et de l’investissement dans les technologies de pointe pour préserver l’environnement et les ressources naturelles.

L’édition 2023 d’Ecomondo sera réparties sur six axes dont la régénération des sols, l’économie bleue, les déchets comme ressource, les technologies vertes, les véhicules écologiques et d’autres thématiques importantes où on parle des systèmes d’eau, d’énergie et d’alimentation et de l’opportunité de mettre en place de nouveaux modèles économiques en dehors des circuits classiques qui permettront d’optimiser la productivité économique dans une région comme la zone MENA et l’Afrique.

De notre envoyée spéciale à Rimini – Italie, Amel BelHadj Ali