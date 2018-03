Huit mémorandums d’entente et accords de coopération ont été signés entre la Tunisie et le Nigeria au terme de la 5e session de la Commission mixte tuniso-nigériane, qui s’est tenue mardi 13 mars 2018, dans la capitale nigériane, Abuja.

Selon un communiqué du ministère tunisien des Affaires étrangères, rendu public mercredi 14 courant, ces accords portent sur les domaines du commerce, de la protection du consommateur, de l’énergie, des affaires sociales, de la culture et de la jeunesse.

Ils incluent également un mémorandum d’entente entre les institutions en charge de l’investissement dans les deux pays et un accord de coopération entre l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et l’Association des chambres de commerce, d’industrie, des mines et de l’agriculture du Nigeria (NACCIMA).

La 5e session Commission mixte tuniso-nigériane a été co-présidée par les ministres tunisien et nigérian des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui et Geoffrey Onyeama.

A l’issue de cette nouvelle session, les deux ministres ont réaffirmé l’engagement des deux pays à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines et plus particulièrement dans les domaines économique et commercial.

Ils ont également mis l’accent sur l’importance de la réussite de la présente réunion de la commission mixte tuniso-nigériane qui, ont-ils dit, ne manquera pas de contribuer à ouvrir de des perspectives prometteuses de coopération dans les domaines de la santé, des technologies de l’information et de la communication, de l’industrie électro-mécanique, du tourisme, de l’agriculture et de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme.