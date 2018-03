En visite au Nigeria, le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a examiné avec son homologue nigérian, Geoffrey Onyeama, les moyens de booster la coopération bilatérale.

Ce dernier avait effectué en juin 2017 une visite officielle en Tunisie, la première d’un haut responsable de ce rang depuis plus de trente ans.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié mardi, il a été convenu d’élargir les domaines de coopération, en particulier dans les secteurs économiques prioritaires.

Jhinaoui est en visite dans la capitale nigériane Abuja, les 12 et 13 mars, où se tiennent les travaux de la 5e commission mixte tuniso-nigériane.

Les deux ministres ont également donné le coup d’envoi aux travaux du forum économique tuniso-nigérian auquel participent plus de 360 hommes d’affaires et investisseurs nigérians et des représentants d’entreprises et de groupes économiques tunisiens dans des domaines à haute valeur ajoutée à l’instar de l’industrie mécanique et électrique, les technologies de la communication, les services, les industries de transformation et de santé.

Khemaies Jhinaoui a signé avec Geoffrey Onyeama un mémorandum d’entente entre l’Union tunisienne de l’industrie du commerce et de l’artisanat (UTICA) et le patronat nigérian.