C’est probablement l’annonce la plus importante faite durant la récente du président Emmanuel Macron en Tunisie : la création d’une Université franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée (UFTAM).

Cette initiative a fait l’objet d’une «Déclaration d’intention» signée par Slim KHALBOUS et Frédérique Vidal, respectivement ministre tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et ministre française de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Dans cette lettre d’intention, les deux parties ont convenu de développer ce projet de création de l’Université franco-tunisienne en mettant en réseau les «pôles d’excellence français et tunisiens dans les domaines jugés stratégiques de l’enseignement supérieur et de la recherche» et «de

poursuivre dans ce contexte» trois objectifs :

l’employabilité des jeunes diplômés ;

le positionnement de la Tunisie comme un hub universitaire pour l’Afrique ;

et le développement de double-diplomations et de co-localisations d’établissements français en Tunisie.

Un comité de pilotage s’est réuni pour la première fois en

marge de la visite d’Etat pour commencer à réfléchir aux modalités pratiques de mise en place de l’université (timing, financements, projet pédagogique, etc.) qui devrait être mis en place à horizon 2019, et situé dans le Grand Tunis.