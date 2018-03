Le député et président de la Commission régionale de l’éducation, des affaires culturelles et de la jeunesse au sein du conseil régional du gouvernorat de l’Ariana, Karim Helali, a fait état d’un accord avec le ministère des Affaires culturelles pour le réaménagement et la restauration du Palais Borj Baccouche “afin qu’il devienne un complexe culturel multifonctionnel” et un espace répondant aux normes internationales des salles d’exposition pour accueillir les expositions artistiques et culturelles de la région.

Selon Helali, le Palais Borj Baccouche “est dans un état d’abandon depuis une dizaine d’années, transformé pratiquement en un dépotoir et une planque pour les délinquants après avoir été squatté en partie par trois familles”.

Il a fait savoir que le ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine, a inspecté, vendredi 9 mars, en compagnie du gouverneur de l’Ariana, ce monument historique qui couvre une superficie de 4.000 m2. Il a précisé qu’un accord a été trouvé pour le versement par le ministère des Affaires culturelles d’une enveloppe de 5 millions de dinars pour restaurer et réhabiliter le Palais.

La Commission régionale de l’éducation, des affaires culturelles et de la jeunesse a donné son accord pour la transformation du Palais Borj Baccouche en un complexe culturel, a souligné le député. Il a indiqué qu’un accord sera signé au cours de la semaine prochaine avec le ministère des affaires culturelles pour mettre le monument à la disposition de la municipalité de l’Ariana afin de démarrer les travaux dans les prochains jours, sous la supervision de l’Institut national du patrimoine (INP).

Le ministère des Affaires culturelles accordera des allocations urgentes d’une valeur de 200 mille dinars afin de démarrer les travaux, dans l’attente du transfert du budget alloué à ce monument.

De son côté, le gouverneur de l’Ariana, Mokhtar Nefzi, s’est engagé à examiner les conditions des familles squattant le palais pour trouver des solutions urgentes à leur situation.