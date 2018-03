La BIAT poursuit l’extension de son réseau d’agences et ouvre à Sfax deux nouvelles agences et un espace de libre-service bancaire. Ces nouvelles implantations témoignent de la stratégie de proximité de la BIAT et de sa volonté d’apporter à ses clients une prise en charge de qualité. Par ce maillage territorial, la BIAT porte le nombre de ses agences à 203 avec une répartition sur tout le territoire tunisien.

Deux nouvelles agences bancaires à Sfax :

La BIAT poursuit l’extension de son réseau d’agences à Sfax dans le but d’être en phase avec le développement de la ville et de renforcer sa politique de proximité.

Deux nouvelles agences ont ouvert leurs portes au courant des mois de février et mars 2018, la première implantée sur la route de l’aéroport et la seconde à l’hôtel Ibis.

Les équipes commerciales de la BIAT sont appuyées par des structures régionales et centrales spécialisées, leur permettant d’apporter à leurs clients un conseil et un accompagnement de qualité et adaptés aux différents segments de marchés.

Ces ouvertures attestent la dynamique de développement de la BIAT, sa politique de proximité et sa volonté d’assurer une prise en charge personnalisée et de qualité à l’ensemble de sa clientèle.

Un libre-service bancaire nouvellement inauguré à Sfax :

Premier en son genre dans la ville de Sfax, cette nouvelle génération de libre-service de la BIAT offre plus de facilités aux clients et permet à ceux qui détiennent des cartes bancaires d’effectuer des opérations courantes, via les bornes interactives et les GAB. En plus des opérations offertes par les distributeurs automatiques de la BIAT, l’espace libre-service bancaire offre des fonctionnalités nouvelles telles que le versement d’espèces, le change de devises étrangères et l’extrait de compte détaillé.

L’espace de libre-service bancaire offre plus de souplesse aux clients puisqu’il est accessible tous les jours de la semaine, 24 heures/24.

Banque de proximité, la BIAT totalise aujourd’hui 203 agences implantées sur tout le territoire tunisien avec une présence marquée sur les principaux centres économiques du pays. Le renforcement du réseau d’agences est accompagné par le développement des services de banque à distance à destination de la clientèle particuliers, Tunisiens Résidents à l’Etranger, professionnels et entreprises tels que «Biatnet», «Multivir» et le «Paiement en ligne».

Ces concrétisations s’inscrivent dans le cadre de la stratégie multicanal de la BIAT et témoignent de son investissement croissant pour assurer plus de proximité et un meilleur service à ses clients.

Informations pratiques

Agence Sfax Route de l’Aéroport

Route de l’aéroport km 4 – Résidence El Baraka – Sfax

Téléphone : 31 37 23 17

Directeur d’Agence : Racem Mallek

Agence Sfax Hôtel Ibis

Angle Avenue Majida Boulila et Route Menzel Chaker – Sfax

Téléphone : 31 37 23 18

Directeur d’Agence : Samir Kanoun

Espace Libre-Service Bancaire BIAT Hôtel Ibis

Angle Avenue Majida Boulila et Route Menzel Chaker – Sfax

Horaires d’ouverture : 7 jours/7, entrée libre de 08h à 20h – uniquement aux clients munis de carte bancaire à partir de 20h

