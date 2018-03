Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ennaceur, lors d’un entretien qu’il a eu avec Claudia Roth, vice-présidente du Bundestag allemand, mardi 6 mars, a mis l’accent sur les liens de coopération et d’amitié entre la Tunisie et l’Allemagne et la volonté commune de les renforcer dans les deux domaines.

Ennaceur a également évoqué “le partenariat fructueux” entre l’ARP et le Parlement allemand et la volonté commune d’impulser la coopération parlementaire bilatérale dans le cadre d’un programme de jumelage.

De son côté, Claudia Roth s’est réjouie de la consolidation de la coopération parlementaire entre les deux pays, mettant l’accent sur la réussite de la transition démocratique en Tunisie, la consécration des libertés et la mise en place d’institutions et législations par l’ARP “qui constituent un exemple à suivre dans la région”, tout en réaffirmant le soutien continu de son pays à l’expérience tunisienne dans tous les domaines.

L’entretien s’est déroulé en présence de l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Andreas Andreas Reinicke, du vice-président du Parlement tunisien, Abdelfatah Mourou, et de la présidente de la Commission de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées, Sameh Dammak.