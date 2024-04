Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu, lundi, au siège de son département, avec le Président du Comité militaire de l’OTAN, l’Amiral Rob Bauer, qui effectue une visite de travail en Tunisie, les 15 et 16 avril, dans le cadre d’une tournée dans la région.

Les deux parties ont évoqué “la coopération fructueuse” qui existe entre la Tunisie et l’OTAN ainsi que les voies et moyens de développer davantage le partenariat dans l’intérêt commun des deux parties et ce, afin de faire face conjointement aux nombreux défis, menaces et enjeux communs, indique le ministère des Affaires étrangères.

Il a également été question, lors de la rencontre, “des défis majeurs auxquels font face les pays riverains de la Méditerranée” et les moyens d’y faire face “dans le cadre du Dialogue Méditerranéen qui fête cette année ses 30 ans”.

Dans ce contexte, il a été convenu d'”intensifier le dialogue politique” entre la Tunisie et l’OTAN et d’inclure de “nouvelles thématiques telles que la migration, le changement climatique et la lutte contre le terrorisme”.

Le Dialogue méditerranéen est un forum de partenariat qui vise à contribuer à la sécurité et à la stabilité dans l’ensemble du bassin méditerranéen, et à promouvoir les bonnes relations ainsi que la compréhension entre les pays participants et les pays de l’OTAN, lit-on sur le site de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.

Lancé en décembre 1994, le Dialogue méditerranéen a pour objectif général de contribuer à la sécurité et à la stabilité de la région. Il repose sur deux piliers : le dialogue politique et la coopération pratique.