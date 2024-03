L’ambassadrice des Pays-Bas en Tunisie, Josephine Frantzen, a réaffirmé mardi, lors d’un entretien tenu avec le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Lotfi Dhieb, la volonté de son pays de renforcer davantage la coopération bilatérale dans le domaine de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’entrepreneuriat privé notamment à travers l’appui à l’investissement dans les secteurs prometteurs, comme l’agriculture et les industries alimentaires.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, l’entretien a été consacré au suivi des programmes de coopération bilatérale entre la Tunisie et les Pays-Bas dans le domaine de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’entrepreneuriat privé.

A cette occasion, le ministre a salué le niveau de coopération bilatérale dans divers domaines, notamment ceux visant à améliorer l’employabilité des demandeurs d’emploi et leur intégration sur le marché du travail par le l’appui des initiatives de création de projets, soulignant la volonté du ministère de valoriser les expériences réussies menées dans le cadre des programmes de coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de l’emploi et de l’initiative privée.