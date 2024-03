Le ministre chargé de la gestion des Affaires culturelles, Moncef Boukthir, s’est informé, lors d’une séance de travail mardi au siège du ministère des affaires culturelles, des derniers préparatifs de la 38ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT, 19-28 avril 2024) dont l’invité d’honneur cette année est l’Italie, a annoncé le ministère dans un communiqué.

A cette occasion, le ministre a souligné la nécessité de conjuguer les efforts de toutes les parties concernées en vue de faire réussir cette échéance littéraire de référence en veillant à se préparer comme il se doit pour accueillir les invités de la Tunisie en provenance des pays frères et amis et leur garantir les meilleures conditions de participation.

Lors de cette séance, les membres du comité d’organisation de la 38ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis ont présenté un exposé détaillé sur les préparatifs en ce qui concerne l’emplacement des stands, l’organisation logistique et l’aménagement du pavillon du ministère des affaires culturelles tunisien.

Le ministre a par ailleurs pris connaissance du nombre de pays participants et du programme littéraire et culturel prévu où la cause palestinienne occupe une place centrale dès lors que cette édition est une session placée sous le signe de la solidarité avec le peuple palestinien vaillant, ajoute le communiqué.

Moncef Boukthir a également pris connaissance du programme destiné aux enfants qui comporte diverses activités à vocation éducative et culturelle.

La séance a été par ailleurs une occasion pour discuter des modalités et des critères d’octroi des prix d’une manière objective conformément aux standards internationaux en vigueur en vue de préserver la crédibilité de la foire d’une part et l’intégrité du jury et sa transparence d’autre part.

Le ministre a mis l’accent sur son souci de veiller à une bonne gestion et organisation de cette édition dans l’intérêt du livre, des auteurs, des éditeurs et des lecteurs.