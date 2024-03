Les travailleurs dans les activités financières et d’assurances comptent parmi les salariés les mieux rémunérés en Tunisie, puisque le salaire de base moyen d’un cadre s’élève à 3.258 dinars, ce qui représente 708% du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti –SMIG 2022 (environ 460 dinars).

Idem pour les professions intermédiaires, les employés et les ouvriers exerçant dans cette filière, touchent respectivement 2.304 D (501% du SMIG), 1.857 D (404% du SMIG) et 1.112 D (242% du SMIG), c’est ce qui ressort d’une enquête biannuelle «Emploi et salaires auprès des entreprises en 2022», publiée le 25 mars courant, par l’Institut National de la Statistique.

D’après cette enquête, le personnel dans les activités immobilières, les industries extractives et les métiers d’information et de communication est, aussi, assez bien rémunéré. En fait, les salaires moyens dans les activités immobilières varient entre 2.550 D (554% du SMIG) pour un cadre, et 770 D (167% du SMIG) pour un ouvrier. Ceux dans les industries extractives varient entre 2.351 D (511% du SMIG) pour un cadre et 781 D (170% du SMIG) pour un ouvrier.

De même, les travailleurs dans le domaine de l’information et la communication perçoivent un salaire allant de 2.329 D (506% du SMIG) pour un cadre, à 618 D (134% du SMIG) pour un employé.

En contrepartie, les travailleurs dans la filière de l’enseignement sont parmi les moins rémunérés, leurs salaires ne dépassent pas les 1.165 D pour un cadre, 765 D pour les professions intermédiaires, 682 D pour un employé et 502 D pour un employé.

Les personnes exerçant dans les activités de production d’électricité, de gaz…, de distribution d’eau… ne sont pas assez bien rémunérées, puisque les salaires varient entre 1.467 D pour un cadre et 679 D pour un employé.

De même, pour les travailleurs dans les filières d’hébergement et de restauration (les salaires perçus oscillent entre 1.479 D pour un cadre et 660 D pour un employé, et les activités de construction (1.499 D pour un cadre et 691 D pour un employé).

Il est à souligner que l’enquête « Emploi et salaires » est une enquête structurelle menée par questionnement direct auprès d’un échantillon d’entreprises tirées aléatoirement à partir du Répertoire National des Entreprises (RNE).

Elle vise à rassembler des informations sur l’évolution de l’emploi, son mouvement, par catégorie professionnelle, ainsi qu’une décomposition des salaires bruts versés pour chaque année en salaires de base. Elle s’intéresse aussi à la durée de l’activité et du travail de l’entreprise.