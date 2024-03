La Banque européenne d’investissement alloue un financement de 123 millions d’euros, couvert par une garantie de l’Union européenne, au projet du pont de Bizerte, en complément d’un prêt de 122 millions d’euros de la Banque africaine de développement

Un engagement commun de la BEI, de l’UE, de la BAD, et de l’État tunisien, illustrant l’investissement dans les infrastructures de transport en Tunisie

La signature du contrat de construction donne le coup d’envoi aux travaux de réalisation d‘une durée de 38 mois

La Banque européenne d’investissement (BEI) – la Banque de l’UE – confirme son soutien financier de 123 millions d’euros (environ 416 millions de dinars) pour la réalisation du nouveau pont à Bizerte, au nord de la Tunisie, en partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD) qui octroie un financement de 122 millions d’euros et l’État tunisien. Dès son initiation en 2016, ce projet avait bénéficié du soutien de l’Union européenne à travers un don de l’ordre de 3 millions d’euros (plus de 10 millions de dinars) destiné aux études de faisabilité et à la phase de conception du projet.

Cette initiative vise à améliorer significativement la mobilité et la qualité de vie des habitants de la région. Situé stratégiquement entre le lac de Bizerte et la Méditerranée, ce projet ambitieux vise à construire un pont moderne de 2,07 km de long et 56 mètres de haut, avec un budget total de 750 millions de dinars (environ 250 millions d’euros). La signature du contrat de construction marque ainsi le démarrage des travaux, avec une période de construction estimée à 38 mois pour le pont, et 27 mois pour les routes et échangeurs associés.

Ce projet est crucial pour la ville de Bizerte, car il vise à canaliser le trafic hors du centre-ville, réduire la pollution atmosphérique, et décongestionner le trafic urbain. La réalisation de ce pont est une étape majeure vers le développement durable de la région et la préparation de l’avenir des nouvelles générations, reflétant l’engagement de la BEI et de l’UE envers le soutien à des infrastructures modernes et durables en Tunisie.

Le contrat de construction a été attribué au Sichuan Road and Bridge Group (SRBG), sélectionnée à l’issue d’un appel d’offres international, pour un coût de 610 millions de dinars, représentant 79% de l’investissement total. Les travaux comprennent trois phases, à savoir la création d’une liaison sud via une autoroute de 4,5 km, la construction du pont principal, et la réalisation d’une liaison nord et d’une autoroute de 2,5 km.

Ce nouvel ouvrage, très attendu par les habitants de Bizerte, permettra de canaliser le trafic hors du centre-ville et libérer le transit à travers le pont mobile, actuellement emprunté par plus de 44,000 véhicules par jour. En plus de fluidifier le trafic, le projet soutiendra également l’activité économique régionale en facilitant l’accès au port de Bizerte et en stimulant le développement local.

Marcus Cornaro, Ambassadeur de l’UE en Tunisie, a déclaré : Nous confirmons notre engagement dans la réalisation de ce projet stratégique qui contribuera à l’amélioration du quotidien des habitants de Bizerte ainsi qu’au développement économique de la région. Par sa contribution l’UE réaffirme son engagement aux côtés des institutions et citoyens tunisiens pour un développement durable.

“Au-delà de son aspect technique remarquable, ce pont tant attendu permettra de réduire la circulation dans le centre-ville de Bizerte et d’améliorer les échanges économiques avec la région du nord-est et la frontière algérienne” a souligné Jean-Luc Revéreault, Chef de la représentation de la BEI en Tunisie. “Cette réalisation reflète notre engagement pour des solutions pérennes et un futur prometteur pour les citoyens tunisiens.”

Visionnez la vidéo du projet pour une vue concrète de l’impact du projet sur Bizerte.