Vingt-quatre organisations onusiennes, institutions internationales et bailleurs de fonds opérant en Afrique du Nord sont parvenus à un accord, lors d’une réunion tenue les 1er et 2 mars 2018 à Rabat -Maroc (dans le cadre du Mécanisme sous régional de coordination pour l’Afrique du Nord des Nations Unies), sur un projet de feuille de route conjointe pour assurer le suivi et le soutien à la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) dans 7 pays de l’Afrique du Nord (Algérie, Egypte, Lybie, Maroc, Mauritanie, Soudan et Tunisie).

Cette feuille de route a pris en considération plusieurs domaines d’intervention communs tels que le renforcement de la compréhension et de l’appropriation des ODD par l’ensemble des acteurs concernés, l’intégration des ODD dans les politiques publiques, le renforcement des capacités statistiques et le suivi de la mise en œuvre des ODD ainsi que l’exploitation du potentiel de la coopération Sud-Sud.

Pour la période 2018-2019, la feuille de route régionale se concentrera sur des thématiques relevant des ODD prioritaires pour l’Afrique du Nord, notamment la sécurité alimentaire et la création d’emplois décents pour les jeunes et les femmes.

Selon la Commission Economique pour l’Afrique (CEA), relevant de l’ONU, la mise en œuvre de la feuille de route se fera sous le pilotage d’un comité conjoint UMA-CEA en concertation avec les points focaux des différentes institutions.

Ont pris part à la réunion, l’Union du Maghreb Arabe et plusieurs agences des Nations Unies dont les représentants régionaux de la FAO et du FIDA, les coordinateurs et représentants du Système des Nations Unies en Algérie, Egypte, Maroc, Mauritanie, l’ESCWA, l’OIT, l’ONUDI, le PNUD Maroc et Mauritanie, l’UNESCO et l’UNICEF. Ont également participé des acteurs de développement clés tels que l’AIDMO, la BAD, la BID, le CIDC, l’ISESCO, l‘ITFC et l’OADA.

Pour mémoire, l’Agenda de développement 2030, entré en vigueur le 1er janvier 2016, est le cadre de référence mondial qui oriente les politiques et actions de développement au niveau national, régional et international. Il focalise ces efforts autour de 17 objectifs clés, connus sous le nom d’Objectifs de Développement Durable. Dans le cas des pays africains, ces objectifs convergent à plus de 90% avec ceux de l’Agenda 2063 fixé par l’Union Africaine.