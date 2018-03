Le Fournisseur de Services Internet (FSI) tunisien TOPNET a obtenu, mardi 27 Février 2018, lors du Mobile World Congress (MWC 2018) qui se déroule du 26 Février au 28 Février 2018 à Barcelone, Espagne, l’Award nPerf-THD du meilleur opérateur dans la qualité des connexions Data Fixes pour l’année 2017 en Tunisie.

TOPNET, le leader des FSI tunisiens et filiale du groupe Tunisie Telecom, s’est vu décerner l’award lors d’une cérémonie officielle au pavillon tunisien dans le cadre du MWC2018 et ce, en présence de Arik Benayoun, Business Manager chez nPerf, Nadya Jennene, directrice de rédaction de THD.tn, Elyes Ben Sassi, DG de Topnet et Mohamed Fadhel Kraiem, PDG du groupe Tunisie Telecom.

« Nous avons enregistré plus de 180 mille tests réalisés par des adresses IP tunisiennes sur nos serveurs de mesures placés en Tunisie. Notre outil de mesure disponible sur www.nPerf.com et son application mobile ainsi que sur le site de notre partenaire média tunisien www.thd.tn a, donc, analysé les tests de débits des Internautes tunisiens du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et il en sort que TOPNET arrive au top du palmarès du meilleur débit moyen de téléchargement sur toute l’année 2017», a affirmé M. Arik Benayoun en marge de cette cérémonie.

A l’occasion de cette cérémonie, M. Elyes Ben Sassi, Directeur Général de TOPNET s’est dit « très honoré par cette distinction qui vient couronner les efforts de TOPNET dans l’amélioration de la qualité de service et de l’expérience client ». Il a rajouté par la suite que « TOPNET poursuivra sa stratégie de développement du haut débit afin de répondre aux exigences de l’économie numérique ».

Nadya Jennene, directrice de rédaction de THD.tn, a commenté pour sa part : « En tant que premier média tunisien multiplateforme spécialisé dans les nouvelles technologies et le Digital, THD.tn est heureux de joindre ses efforts à la société française nPerf dans le suivi de la qualité des connexions Internet en Tunisie et ce, pour récompenser les meilleurs acteurs tunisiens du Net tunisien. En tant que média sérieux et responsable, THD.tn n’a cessé depuis 10 ans de militer pour vulgariser la culture digitale en Tunisie et d’encourager les opérateurs, FAI/FSI ainsi que les Startups à participer activement à la révolution digitale de la Tunisie pour bâtir un futur meilleur ».

A propos de TOPNET :

TOPNET, fournisseur de services Internet et filiale du Groupe Tunisie Telecom est un acteur majeur du secteur des TIC en Tunisie, elle opère sur le marché de l’internet depuis 16 ans. TOPNET est le leader des services Internet en Tunisie, aussi bien sur le segment résidentiel que sur le segment professionnel.

TOPNET détient près de 58% de parts de marché sur l’ADSL et plus de 63% de parts de marché sur la Fibre Optique avec un grand réseau commercial couvrant toutes les régions du pays

TOPNET, qui s’inscrit dans une démarche de développement du digital sur toute la chaine de valeur, propose un catalogue d’offres et de solutions de connectivité, de sécurité managée et de Cloud, riches et varié répondant aux besoins de chaque segment du marché Tunisien (Grand public, Entreprises Grands comptes, PME/PMI, professions libérales), donnant ainsi à ses clients une multitude de choix adaptés à leurs usages spécifiques.

A propos de nPerf :

nPerf est une entreprise française basée à Lyon à l’origine de l’application de test de connexion éponyme. Fondée par l’équipe de DegroupTest, leader du test d’éligibilité en France, nPerf est devenue en moins de 4 ans un acteur mondial dans la mesure la qualité de service des réseaux Internet fixes et mobiles.

En effet, nPerf dispose à la fois d’une web app permettant à quiconque de tester sa connexion fixe et d’une application mobile permettant de mesurer la qualité de l’expérience utilisateur grâce à son test de navigation et de streaming sur réseau mobile (3G/4G, WiFi). Aujourd’hui, 2.2 millions de personnes utilisent l’application mobile nPerf et 35 millions ont effectué un test de débit sur une de nos 150 mires installées dans le monde entier.

A propos de THD :

Tunisie Haut Debit (THD.tn), est un site spécialisé dans l’actualité TIC nationale depuis 2007. Editée par la société StreamingHD SARL, THD.tn a été le premier média tunisien à lancer des podcasts technologiques en dialecte tunisien sur Internet (SoundCloud et iTunes). En 2017, THD.tn via StreamingHD, a lancé la production d’émissions radio et web-télé thématiques pour le compte des radios, telle que Jawhara FM et autres acteurs médias tunisiens.