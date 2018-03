La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement annonce mercredi, avoir conclu un partenariat avec Mowgli Mentoring, pour soutenir, dans le cadre d’un mentorat, les bénéficiaires du Programme “Appui aux femmes entrepreneures” de la BERD en Tunisie.

Mowgli Mentoring est un organisme à but non lucratif qui a pour but de favoriser un changement économique et social inclusif au Moyen-Orient et en Afrique. Il a formé plus d’un millier de mentors qui ont accordé leur appui à des entrepreneurs de tous les secteurs.

La BERD précise avoir “cherché à pallier les défaillances du marché et à fournir aux petites et aux moyennes entreprises gérées par des femmes des opportunités égales pour qu’elles puissent obtenir de bons résultats économiques, encourager la croissance, créer des emplois et générer des avantages sociaux, contribuant ainsi à mettre en place des économies de marché ouvertes et des sociétés démocratiques”.

Afin de réduire les inégalités de genre en Tunisie, la BERD affirme soutenir les femmes par son Programme d’appui à la compétitivité des services (PACS), financé par l’Union Européenne. Le mentorat fait partie intégrante du programme, l’objectif étant de permettre aux femmes de gagner en assurance et de développer les capacités de croissance de leurs entreprises durablement sur les moyen et long termes. Ce soutien sera fourni aux entreprises gérées par des femmes dans quatre secteurs : l’artisanat et le tourisme, les technologies de l’information et des communications (TIC), les transports et la logistique, et les services professionnels.

Le volet mentorat proposé au titre du Programme ” Appui aux femmes entrepreneures ” de la BERD complètera les autres activités prévues dans le cadre du Programme PACS et servira de catalyseur pour faciliter la prise de contacts entre participantes et établir une plateforme pour le développement à venir de l’entreprenariat féminin.

Basé sur le cursus Mowgli accrédité par le Conseil européen du coaching et du mentorat (EMCC), cette initiative de mentorat formera 12 entrepreneures à l’art du mentorat individuel et les mettra en contact avec 12 mentorées bénéficiaires du programme PACS, tout en encadrant leur relation durant une période de 12 mois.

” La croissance inclusive est un objectif stratégique de la BERD en Tunisie. Par conséquent, nous nous efforçons constamment de donner aux femmes entrepreneures les moyens d’exercer leurs activités. Nous fournissons des services de conseil sur mesure aux PME gérées par des femmes et leur proposons des activités de formation et coaching pour développer leurs compétences managériales et individuelles. Nous pensons que le mentorat est un outil supplémentaire efficace pour soutenir les femmes et les encourager à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels “, a souligné Anis El Fahem, Directeur principal du Programme d’appui aux PME à la BERD.

” Le mentorat entrepreneurial contribue à engendrer des générations de personnes compétentes qui, à la tête de leurs entreprises, façonnent non seulement l’économie mais également leur communauté et la société dans laquelle elles vivent. En Tunisie les entreprises gérées par des femmes représentent moins de 10 % des petites et moyennes entreprises. Par notre partenariat avec la BERD, nous espérons tirer parti des progrès qu’elles ont réalisés à ce jour pour leur donner plus de poids en tant qu’entrepreneures et dirigeantes, et augmenter ce taux à 20-30 %, ce qui permettra à la Tunisie de réaliser son plein potentiel économique. Le mentorat est une composante clé du développement du capital humain. Il tient un rôle majeur pour stimuler la productivité et favoriser le succès des entrepreneurs qui partout sont essentiels à la création d’emplois “, a déclaré Kathleen Bury, Présidente Directrice Générale de Mowgli Mentoring.