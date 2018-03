La Caisse des dépôts et consignations, la Bpifrance (Banque Publique d’Investissement) et l’Agence française de développement (AFD) ont signé, mercredi, à Tunis, une convention marquant le démarrage de l’élaboration de la première phase de l’étude de mise en place et de la structuration du Fonds des fonds, destiné au financement et à l’accompagnement des startups.

La Caisse des dépôts et consignations, sous la tutelle du ministère des technologies de la communication et de l’économie numérique, pilotera cette phase financée par la Bpifrance relevant de l’AFD en collaboration avec le groupe de la Banque mondiale.

La convention signée vise la création du Fonds des Fonds comme cadre de financement et d’incitation à l’émergence et au développement de startups à haute valeur ajoutée en Tunisie.

A cette occasion, le ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique, Anouar Maarouf a indiqué que ” la mise en place de ce Fonds des fonds permettra la création de fonds d’investissements destinés à l’accompagnement des startups et à l’encouragement des initiatives dans ce sens “.

Et d’ajouter ” que cette convention s’inscrit dans le cadre du programme de promotion des startups s’articulant autour de quatre axes essentiels, dont l’adoption prochaine d’une loi relative aux startups et au développement des compétences, outre l’inclusion régionale et l’intégration à l’échelle internationale à travers l’ouverture des marchés “.

Le ministre a, par ailleurs, indiqué que ” le recours au financement extérieur était nécessaire étant donné que ce genre de fonds nécessite des mécanismes d’investissement spécifiques, selon les différentes phases de réalisation “.

De son côté, la directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations, Boutheina Ben Yaghlane a précisé que la phase d’étude prendra fin dans six mois et qu’elle permettra d’évaluer la valeur globale du Fonds des Fonds qui avoisinera les 100 millions de dollars, selon ses propres estimations.

Ben Yaghlane a aussi fait savoir que la recherche de contributeurs au financement de ce fonds à l’instar de la Banque mondiale est déjà lancée.