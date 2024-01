IGNITE TUNISIA est un programme qui vise à soutenir 38 structures d’accompagnement situées dans les différentes régions de la Tunisie du Nord au Sud et à les accompagner dans leur démarche auprès des entrepreneurs et de leurs communautés. Il est lancé par Flat6Labs, soutenu par l’Union européenne en Tunisie, dans le cadre du programme Innov’i – EU4Innovation mis en œuvre par Expertise France.

Pourquoi a-t-on misé sur IGNITE TUNISIA ?

“ Ignite Tunisia est l’un des programmes qui a eu le plus d´impact sur la communauté de structures d´accompagnement et de startups. Lorsque nous avions lancé Ignite Tunisia, notre ambition était de démocratiser l´accès à un accompagnement de qualité dans les régions et en dehors de grandes villes, transférer notre savoir-faire et créer de l´innovation et des startups dans les régions. Aujourd’hui, l´impact de ce programme a dépassé nos ambitions et nous sommes fiers non seulement du travail exceptionnel de nos équipes mais surtout de la résilience et des accomplissements des structures accompagnées. Ignite Tunisia est sans doute l’un des programmes phare de Flat6Labs grâce aussi à la confiance de nos partenaires dans notre capacité à atteindre ces résultats.” a affirmé madame Faten Aissi, Associate Director à Flat6Labs.

IGNITE TUNISIA ce sont, pas moins de 55 Structures impactées suite à une première sélection lors de chaque cycle, dont 38 qui ont bénéficié d’un accompagnement et de renforcement de capacités pour mettre en place leurs propres programmes au profit de leurs communautés à travers plus de 406 sessions de formation et de coaching.

Tout au long de ces 5 cycles, le programme IGNITE TUNISIA, a soutenu différentes structures dans 19 régions du nord au sud Tunisien, le but étant d’avoir une répartition plus égalitaire de l’écosystème entrepreneurial entre les régions, ce qui a permis la réalisation de 39 programmes d’incubation.

Au final, IGNITE TUNISIA, c’est aussi et surtout plus de 3400 jeunes tunisiens et tunisiennes, qui ont été sensibilisés à l’entrepreneuriat dans les régions à travers des journées de sensibilisation et des sessions de formation.

Clôture d’un programme de travail continu pour les entrepreneurs :

Lors du 5ème Hub Day qui s’est déroulé le 29 Janvier 2024, sept programmes d’accompagnement étaient présentés par des structures publiques se composant des pépinières d’entreprises, des pépinières d’entreprises agricoles, des centres d’affaires, et de la direction de développement régional venant de Bizerte, Jendouba, Kef, Kairouan, et Tunis œuvrant dans l’accompagnement et le soutien des porteurs de projets dans l’objectif de gagner en visibilité, de nouer de nouvelles collaborations et de lever des fonds pour la concrétisation de ces programmes.

Ce 5ème Hub Day représente la clôture de IGNITE TUNISIA montrant le travail acharné mené par tous les acteurs qui ont contribué au succès de ce programme.

“Le projet Innov’i-EU4Innovation, déployé à un moment décisif dans l’évolution de l’écosystème des startups et de l’innovation en Tunisie, s’est affirmé en tant qu’allié et catalyseur, tissant une alliance solide avec des acteurs passionnés et profondément engagés, tels que Fla6Labs. Notre soutien à ces partenariats exceptionnels a permis le développement de programmes viables et taillés au service de la communauté. Aujourd’hui, Ignite Tunisia est une belle histoire et une référence rayonnant à l’échelle nationale et régionale.” a mentionné Ahcène GHEROUFELLA, Directeur de Programme – Innov’i – Greenovi à Expertise France.

A propos de Flat6Labs

Flat6Labs est la principale société de capital-risque d’amorçage de la région MENA. Elle gère actuellement les programmes de démarrage les plus réputés de la région. Chaque année, Flat6Labs investit dans plus de 100 startups innovantes et axées sur la technologie, permettant ainsi à des milliers d’entrepreneurs passionnés de réaliser leurs ambitions audacieuses et de devenir finalement leurs cofondateurs institutionnels.

Les programmes d’accompagnement de Flat6Labs, mis en place pour répondre spécifiquement aux besoins des entrepreneurs innovateurs, les aident à accélérer leur croissance en leur offrant une multitude de services de soutien, en leur proposant différentes opportunités et en les connectant à un réseau étendu de centaines de mentors, d’investisseurs et d’entreprises.

Lancé et basé au Caire depuis 2011, Flat6Labs compte plusieurs bureaux dans la région, et prévoit de s’étendre à d’autres marchés émergents.

Innov’i – EU4Innovation :

Innov’i – EU4Innovation est un programme d’appui au renforcement de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie, s’étalant sur 5 ans, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.