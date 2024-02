« Graine aujourd’hui, Talent demain », ce sont les premiers mots que nous pouvons lire dès l’accès au site de la start-up « DecliTech » dont la mission est de combler le fossé entre l’académique et les compétences pratiques. Le site est « conçu pour répondre aux besoins éducatifs contemporains. Appréhendant l’apprentissage scolaire comme un tout, il conjugue les enseignements traditionnels généralement trop théoriques à des expériences pratiques et aide les élèves à développer leurs compétences de vie pour s’adapter à l’évolution technologique rapide d’un monde en éternel mouvement.

Entretien avec Saifeddine Berrhouma, CEO de DecliTech

Comment l’idée vous est venue de lancer DecliTech ?

Nous avions lancé plusieurs programmes dans le domaine de l’entrepreneuriat et nouvelles technologies. Nous avons identifié un besoin crucial chez les jeunes quant aux compétences essentielles pour leur avenir professionnel et personnel. Lors de nos échanges avec eux, nous avons constaté un déficit important dans des compétences clés telles que la communication, la confiance en soi et le leadership. Il est souvent difficile de corriger ces lacunes une fois que les jeunes ont atteint un certain âge, car leur capacité d’apprentissage diminue avec le temps.

C’est pourquoi nous avons lancé le programme DecliTech, spécialement conçu pour les enfants âgés de 8 à 16 ans. Ce programme vise à combler ce manque en offrant aux enfants l’opportunité d’acquérir des compétences numériques essentielles dans des domaines émergents tels que les nouveaux langages de programmation, l’intelligence artificielle et la robotique.

En plus de ces compétences techniques, DecliTech met également l’accent sur le développement de compétences interpersonnelles indispensables, telles que la communication efficace, la résolution de problèmes et la collaboration en équipe. En fournissant une éducation précoce dans ces domaines, nous croyons que nous pouvons aider les enfants à se préparer à un avenir numérique en constante évolution, tout en renforçant leur confiance en eux et en favorisant leur développement personnel. Notre objectif est de leur offrir les outils et les connaissances nécessaires pour réussir dans un monde en mutation rapide.

Pourquoi une startup ? Est-ce que par rapport aux encouragements et incitations légales ou par rapport à la rapidité de la croissance de l’entreprise ?

C’est le modèle économique qui correspond le mieux à notre activité dont la croissance est très rapide. Le programme DecliTech est évolutif et vise une large population d’enfants âgés de 8 à 16 ans.

Depuis nos débuts, nous avons rencontré un vif succès auprès des parents désireux de doter leurs enfants des compétences les plus demandées sur le marché du travail en Tunisie et à l’international.

Au premier mois de son lancement, DecliTech avait réussi à attirer l’attention de près d’une centaine de parents, un chiffre exceptionnel qui témoigne de l’intérêt suscité. Nous avons ainsi réussi à persuader de nombreux partenaires, notamment des écoles, des collèges privés, des organisations de jeunesse et même des grands acteurs de la technologie à l’échelle internationale de la pertinence et de la qualité de notre programme.

Agir rapidement et de manière structurée, c’est ce qui distingue les startups des autres modèles dans l’entrepreneuriat. Nous sommes déterminés à offrir une éducation de qualité et à grande échelle, afin de préparer les enfants aux défis de demain dans un monde qui progresse de manière surprenante.

Pourquoi avoir choisi ce secteur plutôt qu’un autre ?

Nous faisons partie des acteurs majeurs de l’accompagnement en entrepreneuriat et dans les nouvelles technologies depuis 2017. Nous avons eu le privilège d’accompagner plus de 15.000 personnes dans 51 pays à ce jour.

Notre ambition est de démocratiser l’entrepreneuriat et les nouvelles technologies dans le monde. Le secteur de l’EdTech occupe une place de choix parmi les secteurs les plus importants pour atteindre nos objectifs.

En investissant dans l’éducation des enfants à travers le programme DecliTech, nous investissons dans l’avenir. Nous croyons fermement que donner aux jeunes les outils et les compétences nécessaires dès leur plus jeune âge leur permettra de prospérer dans un monde en constante évolution. En les initiant aux dernières avancées technologiques et en les encourageant à explorer le monde de l’entrepreneuriat, nous les préparons à relever les défis de demain avec confiance et détermination.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrés tout au long de la réalisation de votre projet ?

La création du programme DecliTech a représenté un défi majeur, nécessitant une élaboration minutieuse pour concilier la sophistication de son contenu avec les contraintes des programmes éducatifs traditionnels, notamment en termes de charge horaire.

Concevoir un programme aussi complet, axé sur les nouvelles technologies, l’intelligence artificielle, la robotique et le développement personnel pour les enfants, a exigé une approche rigoureuse et innovante.

Chaque activité devait être soigneusement conçue pour offrir une valeur ajoutée significative tout en tenant compte des contraintes temporelles et énergétiques des enfants. Il était essentiel que chaque séance apporte des compétences tangibles et soit efficace, tout en permettant aux enfants de progresser sans compromettre leur énergie ou leur réussite scolaire.

Malgré ces défis, notre détermination et l’expertise de notre équipe pédagogique ont permis de dépasser nos attentes. Grâce à notre approche innovante et à notre engagement envers l’excellence éducative, nous sommes fiers d’avoir surmonté ces obstacles pour offrir un programme de qualité supérieure.

Quelles sont vos ambitions à moyen et long terme ?

La réussite engendre la réussite, et nous nous efforçons constamment de nous fixer des objectifs ambitieux. Notre vision est de former 100.000 enfants dans le monde d’ici 2030 à travers le programme DecliTech. Cette ambition reflète notre engagement envers l’éducation numérique et l’avenir des jeunes générations.

En visant un nombre aussi significatif d’enfants, nous aspirons à avoir un impact durable sur la société en leur fournissant les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir dans un monde qui évolue tous les jours. C’est un défi stimulant, mais nous sommes déterminés à le relever avec dévouement et engagement.

Considérez vous l’écosystème en Tunisie encourageant ? Et que proposez vous pour l’améliorer ?

Il est difficile de qualifier l’environnement entrepreneurial tunisien de véritable écosystème à ce stade. Bien que quelques initiatives aient vu le jour et quelques rares succès aient été enregistrés, le développement de l’environnement des startups en Tunisie demeure lent et incomplet malgré les moyens et les ressources investis.

À mon avis, il est nécessaire de favoriser une plus grande inclusivité afin de donner à chacun une chance équitable, et de repenser les approches d’accompagnement pour les rendre plus innovantes et évolutives. Car le nombre restreint de structures d’accompagnement et de porteurs de projets soutenus ne suffit pas à propulser la Tunisie vers l’émergence de nombreuses et prospères startup.