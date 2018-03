Le nouveau Samsung Galaxy S9 garde l’essentiel du S8, tout en innovant sur les capacités de son appareil photo. Pour Samsung Electronics, “il s’agit d’une première sur un smartphone, l’appareil photo étant doté d’une double ouverture. Il peut ainsi s’adapter automatiquement à la lumière disponible, comme votre œil, pour des photos d’une qualité incroyable de jour comme de nuit”.

L’objectif des deux ouverture selon la lumière disponible:

Quand la luminosité est faible, l’objectif ouvre à f/1,5 pour capter un maximum de lumière

En plein jour, l’objectif passe à f/2,4 automatiquement pour des clichés d’une grande netteté.

Samsung introduit de nouvelles fonctionnalités sur le S9 pour la vidéo, avec un super ralenti vidéo et la possibilité d’ajouter de la musique ou de créer un GIF animé prêt à être partagé.

Le DeX Pad permettra d’ajouter au Samsung Galaxy S9 un grand écran externe, un clavier et une souris. Cette version est plus performante qu’une simple duplication d’écran, elle permet notamment d’utiliser le smartphone comme un pavé tactile, pratique pour consulter son courrier sur grand écran, de naviguer sur Internet et plus encore promet Samsung.