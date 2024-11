Le Samsung Galaxy A55 5G incarne l’équilibre parfait entre design et performances. Avec sa finition élégante, son dos en verre et ses bords plats en métal, ce smartphone ne laisse pas indifférent.

Son écran Super AMOLED de 6,6 pouces, bénéficiant d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offre une fluidité pour les jeux et les vidéos.

Le Galaxy A55 5G se distingue par une triple caméra arrière de 50 MP, 12 MP et 5 MP, ainsi qu’un capteur selfie de 32 MP. Son capteur principal de 50 MP, doté d’une stabilisation optique, garantit des clichés clairs et détaillés, même en mouvement. Côté vidéo, il permet un enregistrement en ultra haute définition (UHD 4K), offrant une qualité d’image remarquable.

Propulsé par le processeur Exynos 1480 octa-core, ce modèle allie puissance et efficacité, avec une fréquence maximale de 2,75 GHz. Il embarque 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le Galaxy A55 5G est équipé d’une batterie robuste de 5000 mAh, promettant une excellente autonomie pour accompagner les utilisateurs tout au long de la journée.

Le Samsung A55 intègre le double SIM.