Un smartphone puissant et élégant avec une expérience d’IA impressionnante et des performances fiables.

Tunis, Tunisie, 14 juillet 2025 – La marque technologique mondiale HONOR et SMART TUNISIE viennent d’annoncer le lancement en Tunisie du très attendu HONOR X6c, dernier-né de sa série populaire X. Conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des utilisateurs de smartphones de gamme moyenne, le HONOR X6c allie une expérience utilisateur impressionnante basée sur l’IA, une durabilité exceptionnelle, une autonomie impressionnante et des performances fluides, le tout dans un design élégant et ergonomique.

Une combinaison de fonctionnalités d’IA et de performances photographiques améliorées

Le HONOR X6c intègre des fonctionnalités d’IA innovantes pour une utilisation quotidienne optimisée. Grâce au bouton IA dédié, les utilisateurs peuvent accéder à un menu rapide d’une courte pression ou lancer Google Lens d’une longue pression pour la reconnaissance d’objets, les traductions et les recherches rapides, simplifiant ainsi les tâches et augmentant la productivité. L’effaceur IA révolutionnaire identifie et supprime intelligemment les objets ou éléments indésirables des photos, garantissant des souvenirs parfaits. Associé à la fonction de traduction IA, le HONOR X6c comble facilement les différences linguistiques, ce qui le rend idéal pour les voyageurs et les professionnels du monde entier.

Équipé de la dernière version de MagicOS 9.0, basée sur Android 15, HONOR X6c offre une expérience utilisateur intuitive et hautement personnalisée. Parmi ses principales fonctionnalités, on compte les notifications Magic Capsule, le Magic Portal, qui permet de glisser le contenu sélectionné dans une barre latérale contextuelle pour une interaction fluide, ainsi que la fonctionnalité « Applications cachées » censée masquer en toute sécurité les applications sensibles pour une protection renforcée de la vie privée.

Ce nouveau smartphone est aussi équipé d’un puissant double appareil photo de 50 MP, qui capture des photos remarquables aux couleurs vives et à la netteté exceptionnelle dans différentes conditions d’éclairage. L’appareil photo auxiliaire enrichit encore l’expérience photographique, tandis que la caméra frontale de 5 MP garantit des selfies nets et éclatants. Grâce aux fonctionnalités photographiques HONOR basées sur l’IA, les utilisateurs peuvent créer facilement des images de qualité professionnelle.

Expérience d’affichage immersive optimisée pour le confort visuel

Le HONOR X6c est doté d’un superbe écran perforé central de 6,61 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, offrant des animations d’une fluidité exceptionnelle et des interactions tactiles réactives. Avec une luminosité maximale de 1010 nits (Sunlight Display), l’écran reste parfaitement lisible même en plein soleil, idéal pour lire des messages ou visionner des photos en extérieur.

Conscient de l’importance du confort visuel, le HONOR X6c intègre des technologies complètes de protection oculaire, notamment le mode livre électronique (E-book mode), la gradation CC, le mode protection oculaire et la gradation dynamique, réduisant considérablement la fatigue visuelle en cas d’utilisation prolongée.

Autonomie inégalée pour une performance optimale tout au long de la journée

Équipé d’une batterie robuste de 5 300 mAh, le HONOR X6c garantit une utilisation ultra-longue durée pour suivre sans effort les activités les plus intenses de ses utilisateurs. Avec jusqu’à 21 heures de navigation web ininterrompue, 18,96 heures d’interaction sur les réseaux sociaux ou 21,56 heures de streaming YouTube sur une seule charge, les utilisateurs peuvent rester connectés toute la journée sans souci.

La longévité de la batterie est encore renforcée par son impressionnante durabilité, supportant jusqu’à 1 000 cycles de charge avec une capacité de rétention supérieure à 80%, même après quatre ans d’utilisation régulière. Doté de la technologie de charge rapide HONOR Super-Charge 35 W, le HONOR X6c peut se recharger rapidement à 18% en seulement 10 minutes grâce au mode Super-Charging Boost. De plus, le mode Ultra économie d’énergie assure une connectivité optimale, offrant jusqu’à 60 minutes d’appels continus ou 13,9 heures en veille, même avec seulement 2% de batterie restante.

Durabilité supérieure et capacité de stockage importante

Le HONOR X6c est conçu pour résister à l’usure quotidienne. Certifié SGS Premium Performance pour sa résistance aux chutes et à l’écrasement, ce smartphone peut supporter des chutes d’une hauteur allant jusqu’à 1,5 mètre, offrant une protection supérieure contre les chutes accidentelles. De plus, le HONOR X6c bénéficie d’une résistance à l’eau et à la poussière certifiée IP64, le protégeant efficacement des éclaboussures, de la poussière et de l’exposition quotidienne. Cette protection complète fait du HONOR X6c le compagnon idéal des modes de vie actifs et diversifiés.

Le HONOR X6c impressionne par sa vaste configuration de stockage en deux versions : 12 Go de RAM (6 Go physiques + 6 Go de RAM Turbo) et 128 Go et 256 Go de stockage interne, capables de stocker 60 000 photos, 24 000 chansons ou plus de 200 films. Grâce à la technologie avancée HONOR RAM Turbo, l’appareil conserve une fluidité durable, garantissant des expériences multitâches et de jeu sans latence.

Prix ​​et disponibilité en Tunisie

Le HONOR X6c sera disponible en trois superbes coloris : Blanc clair de lune, Cyan océan et Noir minuit. À partir du 15 juillet 2025, le HONOR X6c sera disponible en Tunisie en deux versions 6Go RAM/128Go stockage et 6Go RAM/256Go stockage à un prix très attractif de 419 TND et 479 TND prix public conseillé.