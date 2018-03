L’Etat doit accompagner les initiateurs de projets et leur faciliter la tâche à travers l’octroi de financements, l’accompagnement et la simplification des procédures administratives. C’est ce qu’a déclaré le ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Anouar Maârouf, qui intervenait à l’ouverture de la cinquième édition du Salon de l’entrepreneuriat, mercredi 21 février 2018.

A cette occasion, il a ajouté que l’Etat va se charger du coût d’enregistrement de chaque invention tunisienne au Droit international des brevets d’invention.

Maarouf a évoqué, sur un autre plan, les difficultés auxquelles font face les opérateurs privés, dont celles liées aux lois de change qui bloquent l’ouverture de comptes à l’étranger, estimant qu’il faut encourager l’initiative privée, aujourd’hui beaucoup plus porteuse d’espoirs que la fonction publique.

Le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, qui assistait à cette manifestation, rappellera que l’Etat a mobilisé 400 millions de dinars pour la restructuration des PME en difficulté, dont une enveloppe de 100 millions de dinars sera décaissée cette année et le reste dans les années à venir.

“Avant de créer de nouvelles entreprises, il faut protéger et aider celles qui existent déjà à se développer et à s’adapter au changement”, a encore déclaré Feriani au sujet des PME.