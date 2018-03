La consommation par habitant du plastique en Tunisie atteindra 31 kg d’ici 2020. Elle est déjà passée de 20 kg en 2007 à 27,7 kg en 2017, soit une augmentation annuelle de 3,4%, a indiqué Martin Marz, PDG de la société Fairtrade, organisateur de salons professionnels.

Intervenant lors d’une journée d’information consacrée à la présentation des salons internationaux du Plastique et Composites et celui de l’Impression et de l’Emballage pour l‘Algérie (du 11 au 13 mars 2018), Marz a précisé que la Tunisie a devancé l’Algérie en matière de consommation du plastique par habitant, laquelle est estimée à 25,8 kg en 2020. La consommation par habitant tunisien est passée de 10,0 kg en 2007 à 23,1 kg en 2017.

Et d’ajouter que la consommation de la Tunisie devra passer à 362 Kilotonnes (KT) en 2020, contre 204 KT en 2007, soit une croissance annuelle de 4,5%. En contrepartie, celle de l’Algérie est estimée à 1121 KT, en 2020.

La répartition de la consommation du plastique entre les secteurs a montré qu’environ 53,2% de la consommation de plastiques en Tunisie est représentée par l‘emballage, 17,8% par la construction, 5,5% par l‘automobile et le reste par diverses industries.