Les États membres du Sud et la société civile ont appelé à l’adoption de mesures mondiales ambitieuses et juridiquement contraignantes pour réduire la production de plastique, lors d’une conférence de presse organisée le dernier jour de la deuxième partie de la cinquième session du Comité intergouvernemental de négociation (INC-5.2) par l’Alliance mondiale pour les alternatives à l’incinération (GAIA).

La cinquième session du Comité intergouvernemental de négociation (INC-5.2) qui s’est tenue, du 5 au 14 août à Genève en Suisse, devrait aboutir à un premier traité international contraignant de lutte contre la pollution plastique.

La conférence de presse a réuni des organisations de la société civile (OSC) de l’ensemble du Sud, notamment l’Association de l’éducation environnementale pour les futures générations (Tunisie), le C4 Center (Malaisie) et Acción Ecológica (Mexique). Elle a également accueilli d’éminents délégués d’Éthiopie et des Fidji, notamment Hiwot Hailu, chef de cabinet de l’Autorité de protection de l’environnement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie, et le Dr Sivendra Michael, secrétaire permanent du ministère de l’Environnement et du Changement climatique des Fidji, d’après un communiqué de GAIA.

Mardi, un dernier texte du président, a été publié, mais il a été unanimement rejeté par les pays et les groupes de la société civile.

Ce texte omet un article clé sur la réduction de la production de plastique, allant à l’encontre du mandat du traité qui consiste à traiter les plastiques tout au long de leur cycle de vie, entre autres questions urgentes. Cette position a influencé les demandes exprimées par les intervenants lors de la conférence de presse.

Merrisa Naidoo, responsable du programme Plastiques de GAIA Afrique, a souligné qu’un processus défaillant ne peut aboutir à de bons résultats. “Le consensus n’est pas la démocratie. Il ignore la volonté de la grande majorité des États membres et, malheureusement, doit répondre aux souhaits des États pétroliers et de l’industrie des combustibles fossiles ».

Semia Gharbi, présidente et cofondatrice de l’Association de l’éducation environnementale pour les générations futures (Tunisie) a déclaré que l’article sur la santé figurant dans le texte du président avait été supprimé dans la version actuelle. ” Nous devons rappeler à nos délégués que nous devons protéger l’environnement. Face à une crise du plastique qui ne cesse de s’aggraver, nous ne pouvons ignorer la science”.

SiPeng Wong, du C4 Center en Malaisie, a déclaré : “Si nous ne contrôlons pas la quantité de déchets produits, ceux-ci finiront par être exportés vers mon pays et ma région. En Asie du Sud-Est, le volume de déchets qui arrive dans notre arrière-cour est ingérable”. SiPeng a fait remarquer que la Malaisie à elle seule reçoit plus de 415 millions de kg de déchets provenant des pays du Nord. “Sans réduire la production de déchets, nous finirons par devoir les gérer”.

Le Dr Larisa de Orbe, d’Acción Ecológica México, a déclaré avec force que la pollution plastique avait déjà dépassé les limites de ce que les populations et la nature peuvent supporter. “Notre gouvernement doit négocier sans subir la pression de l’industrie afin de véritablement protéger la santé et le bien-être des générations actuelles et futures”.

Au cours de la réunion d’information, d’éminents représentants des États membres ont répondu à des questions sur le rôle du leadership des pays du Sud dans le processus d’élaboration du traité. On leur a demandé si les priorités essentielles des pays du Sud étaient reflétées dans le dernier projet de texte du président, quelles étaient leurs réactions à ce sujet et comment la société civile pouvait soutenir les efforts visant à respecter des engagements ambitieux.

En réponse à cette question, le Dr Sivendra Michael, délégué distingué des Fidji, secrétaire permanent du ministère de l’Environnement et du Changement climatique du gouvernement fidjien, a déclaré : “Nous savons que la dernière version du texte, publiée hier, constitue un sérieux recul par rapport au mandat 5/14 de l’UNEA qui nous a été confié en tant que gouvernements. Nous avons tous convenu lors de l’UNEA 5 que nous traiterions l’ensemble du cycle de vie du plastique”.

Il a en outre souligné : “Nous utilisons de nombreuses métaphores, mais l’une d’entre elles est que nous ne pouvons pas continuer à nettoyer le sol sans fermer le robinet. Nous avons besoin de mesures mondiales juridiquement contraignantes pour contrôler la production.

Hiwot Hailu, déléguée émérite de l’Éthiopie et chef de cabinet de l’Autorité fédérale de protection de l’environnement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie, a souligné le rôle de soutien joué par la société civile au sein de l’INC-5.2, la qualifiant de moteur du processus de négociation.

“Nous avons besoin que la société civile continue à être un partenaire, en exerçant une pression extérieure pour garantir que les négociations ne perdent pas de vue nos objectifs communs, et en continuant à plaider en faveur d’un traité juridiquement contraignant sur les plastiques qui protège les populations et notre planète”, a déclaré l’éminente déléguée éthiopienne.