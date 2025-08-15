AprÃ¨s dix jours de nÃ©gociations, les discussions du ComitÃ© intergouvernemental de nÃ©gociation (CIN) visant Ã Ã©laborer un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique, y compris dans le milieu marin, se sont achevÃ©es tÃ´t le 15 aoÃ»t sans qu’un consensus ait Ã©tÃ© trouvÃ© sur le texte de l’instrument. Le ComitÃ© a convenu de reprendre les nÃ©gociations Ã une date ultÃ©rieure qui sera annoncÃ©e ultÃ©rieurement, indique le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) dans un communiquÃ©.

La rÃ©union s’est achevÃ©e sur la volontÃ© clairement exprimÃ©e par les Ã‰tats membres de poursuivre le processus, tout en reconnaissant les divergences de vues importantes entre les Ã‰tats.

Cette cinquiÃ¨me session reprise (INC-5.2) a rÃ©uni plus de 2 600 participants au Palais des Nations Ã GenÃ¨ve, dont plus de 1 400 dÃ©lÃ©guÃ©s membres de 183 pays et prÃ¨s de 1 000 observateurs reprÃ©sentant plus de 400 organisations. Quelque 70 ministres et vice-ministres, ainsi que 30 autres reprÃ©sentants de haut niveau, ont Ã©galement tenu des tables rondes informelles en marge de la session.

Â« Ces dix jours ont Ã©tÃ© difficiles, dans un contexte gÃ©opolitique complexe, marquÃ© par des dÃ©fis Ã©conomiques et des tensions multilatÃ©rales. Cependant, une chose reste claire : malgrÃ© ces complexitÃ©s, tous les pays souhaitent clairement rester Ã la table des nÃ©gociations.

Â« Bien que nous n’ayons pas abouti au texte de traitÃ© que nous espÃ©rions, nous, au PNUE, poursuivrons notre travail contre la pollution plastique â€“ une pollution qui se trouve dans nos eaux souterraines, dans nos sols, dans nos riviÃ¨res, dans nos ocÃ©ans et, oui, dans nos corps Â», a dÃ©clarÃ© Inger Andersen, directrice exÃ©cutive du PNUE.

L’objectif de l’INC-5.2 Ã©tait de s’accorder sur le texte de l’instrument et de mettre en Ã©vidence les questions en suspens nÃ©cessitant des travaux prÃ©paratoires supplÃ©mentaires avant la confÃ©rence diplomatique. La session a suivi une approche structurÃ©e, commenÃ§ant par une sÃ©ance plÃ©niÃ¨re d’ouverture, puis passant Ã quatre groupes de contact traitant de domaines clÃ©s tels que la conception des plastiques, les produits chimiques prÃ©occupants, les plafonds de production, le financement et la conformitÃ©, suivis d’une sÃ©ance plÃ©niÃ¨re de bilan, de consultations informelles et se terminant par une sÃ©ance plÃ©niÃ¨re de clÃ´ture le 15 aoÃ»t.

Le texte du prÃ©sident de l’INC-5.1 Ã Busan a servi de point de dÃ©part aux nÃ©gociations de l’INC-5.2, le prÃ©sident ayant publiÃ© un projet de texte et un projet de texte rÃ©visÃ© au cours de la session. MalgrÃ© un engagement intensif, les membres du comitÃ© n’ont pas rÃ©ussi Ã parvenir Ã un consensus sur les textes proposÃ©s.

Â« Ne pas atteindre l’objectif que nous nous sommes fixÃ© peut Ãªtre source de tristesse, voire de frustration. Mais cela ne doit pas nous dÃ©courager. Au contraire, cela devrait nous inciter Ã retrouver notre Ã©nergie, Ã renouveler nos engagements et Ã unir nos aspirations Â», a dÃ©clarÃ© le prÃ©sident de l’INC, l’ambassadeur Luis Vayas Valdivieso. Â«

Cela ne s’est pas encore produit Ã GenÃ¨ve, mais je ne doute pas que le jour viendra oÃ¹ la communautÃ© internationale unira sa volontÃ© et joindra ses forces pour protÃ©ger notre environnement et prÃ©server la santÃ© de nos populations. Â»

Ce processus INC a Ã©tÃ© lancÃ© en mars 2022, lors de la reprise de la cinquiÃ¨me session de l’AssemblÃ©e des Nations Unies pour l’environnement (UNEA-5.2), lorsqu’une rÃ©solution historique a Ã©tÃ© adoptÃ©e en vue d’Ã©laborer un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution par les plastiques, y compris dans le milieu marin.

Â« Ã€ l’issue de cette session, nous repartons avec une bonne comprÃ©hension des dÃ©fis Ã relever et un engagement renouvelÃ© et commun Ã les relever Â», a dÃ©clarÃ© Jyoti Mathur-Filipp, secrÃ©taire exÃ©cutive du secrÃ©tariat de l’INC. Â« Nous avons dÃ©sormais le devoir de progresser. Â»

La session a Ã©galement bÃ©nÃ©ficiÃ© de la participation active de la sociÃ©tÃ© civile, notamment des peuples autochtones, des ramasseurs de dÃ©chets, des artistes, des jeunes et des scientifiques, qui ont fait entendre leur voix Ã travers des manifestations, des installations artistiques, des points presse et des Ã©vÃ©nements organisÃ©s au Palais et dans ses environs.

La session de GenÃ¨ve fait suite Ã l’INC 5.1, qui s’est tenue en novembre/dÃ©cembre 2024 Ã Busan, en RÃ©publique de CorÃ©e. Cette rÃ©union a Ã©tÃ© prÃ©cÃ©dÃ©e de quatre sessions : INC-1 Ã Punta del Este en novembre 2022, INC-2 Ã Paris en juin 2023, INC-3 Ã Nairobi en novembre 2023 et INC-4 Ã Ottawa en avril 2024.