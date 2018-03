“Kool Tounsi” est le 1er Salon culinaire et gastronomique national qui se tiendra les 25, 26 et 27 mai 2018, et qui coïncide avec le week-end de la seconde moitié du mois saint de Ramadhan, au Palais des Congrès à Tunis.

Au cours de la journée, le public sera convié à visiter le ‘Marché Ramadhan’, un espace de vente directe, du producteur, agriculteur, artisan au consommateur, de produits gastronomiques authentiques, bio, de terroir, etc., indique un communiqué d’ENJOY IT, organisateur de cet événement.

Lors des soirées, après la rupture du jeûne, la place sera donnée au divertissement, animations culinaires, cooking shows, aux dégustations diverses, tunisiennes, mais aussi des goûts venus d’ailleurs, un programme culturel est également assuré, car la gastronomie, n’est pas une histoire de papilles seulement, mais de culture et de longues et illustres traditions.

L’excellente gastronomie tunisienne n’a pas la place qu’elle mérite, notamment sur le plan international. Il est plus que jamais temps de mettre en exergue sa qualité et sa diversité.

Fruit d’un legs séculaire d’exception, cette cuisine est appelée à se mettre au diapason des évolutions des techniques culinaires et à offrir à nos chefs une vitrine constante.

Kool Tounsi, dès sa première édition, se veut un temple des saveurs et un palais édifié pour aller à la découverte des bons plaisirs des papilles et du palais !

Un festival culinaire, un voyage gastronomique attend tous les passionnés de l’art de la table. Une avalanche de goûts, arômes et couleurs, un périple qui conduira les visiteurs de Kool Tounsi vers un espace parfaitement agencé et aménagé, un haut lieu de rencontres où chaque produit est valorisé.

Les visiteurs auront ainsi la possibilité de venir déguster, découvrir les tendances food et acheter les produits qui leur seront présentés, de savourer des recettes innovantes et des produits de terroir, de partager un moment de pur bonheur avec les leurs et les proches.

Quant aux professionnels, ils feront montre de tout leur savoir-faire, partageront leurs expériences et bénéficieront d’un espace privilégié où le B2B sera le maître-mot.

Kool Tounsi sera pour ainsi dire un tremplin d’échanges et de communication sur les marchés et un excellent moyen pour prospecter, tisser des partenariats win win, de présenter pertinemment ses produits ou doper sa notoriété.

Kool Tounsi est une invitation aux Tunisiens pour réapprendre à consommer et à manger délicieusement tunisien.

Cet événement est concocté par l’agence de communication événementielle ENJOY IT, en partenariat avec l’International-Club Les Toques Blanches Tunisie, un organisme qui regroupe les meilleurs chefs et professionnels issus de la restauration et de l’hôtellerie tunisienne.

Trois des meilleurs chefs français sont en train de confirmer leur participation honorifique à Kool Tounsi alias, chef Jean-Pierre Cassagne, président du club International les Toques Blanches, Chef Jean-yves Guion, secrétaire général des TB, et chef Fabrice Prochasson, président de l’Académie culinaire de France, ajoute la même source.