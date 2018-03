La CHERY E3 disponible en Tunisie

Spacieuse sans être imposante, à l’aise sur la route comme en ville, la CHERY E3 est de retour en Tunisie chez STA (Société Tunisienne d’Automobile), le modèle du segment des berlines avec un prix très attractif.

Cette berline aux équipements et options innombrables gagne de plus en plus une notoriété sur le marché Tunisien.

La CHERY E3 attire une large clientèle, exigeante et attirée par les berlines tri corps à la fois accessibles et valorisantes, Capable de séduire les amateurs de conduite comme les amoureux de modernité et de confort.

La CHERY E3 est plébiscitée pour son excellente qualité routière, confortable mais aussi très dynamique. Elle se montre très bien présentée et jouit d’un équipement moderne et complet et elle se dote d’une ergonomie très soignée.

Robustesse :

Avec ces 1208 kg, la CHERY E3 garantie une surface de carrosserie bien robuste et une image généreuse de la voiture qui cache sous le capot un moteur 4 cylindres, avec 108 CH DIN, qui offre un bon agrément de conduite.

Une habilitée généreuse :

Reconnue par son confort et sa panoplie d’options, la CHERY E3, propose un juste équilibre pour les clients à la recherche d’une berline à la fois attractive et accessible. Elle est dotée d’une tenue de route remarquable qui en fait une routière confortable quelle que soit la route.

Tout en restant compacte à l’extérieur, elle offre un espace à l’arrière digne des véhicules de taille supérieure, et un vaste coffre de 500 litres.

Economique et sécurisé :

Dotée d’une motorisation 6 CV fiscaux de 1.5 litres (1497 cm3), la CHERY E3 est particulièrement économique (consommation moyenne de 6.3 L/100km).

Le modèle CHERY E3 est équipé de deux airbags frontaux et un système de freinage ABS avec EBD (répartiteur électronique de freinage).

CHERY E3 est de retour en Tunisie dans les showrooms de STA et DISTRICARS à Sfax à partir du 20 février 2018 avec un prix très attractif de 38.200 TND TTC.