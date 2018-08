“Quand des décisions prises par de hauts responsables, qui n’ont aucune vision pour le pays, entravent des projets porteurs et cassent l’élan d’équipes capables de mener le pays très loin.

Deux projets phares cités dans cette émission, deux projets qui datent de la période 2015-2016, période à laquelle j’étais à la tête de TTN et feu Slim Chaker ministre des finances, la caisse enregistreuse fiscale et la facture électronique.

Le projet de la caisse enregistreuse fiscale a été arrêté par une décision ministérielle d’une manière unilatérale, sous prétexte que la solution n’était pas opérationnelle, alors que celle qui a pris cette décision n’a même pas pris la peine de se renseigner sur la solution mise en place ou les résultats atteints. Une bonne partie du travail déjà réalisé au sein de TTN sera repris dans le cadre d’un appel d’offre qui vient d’être lancé. Le côté positif est cela veut dire que le projet sera repris.

La facture électronique qui n’a malheureusement par la suite pas pu bénéficier de la visibilité et de la promotion escomptée malgré l’avancée réalisée. Même l’obligation légale pour les administrations, les collectivités publiques et locales et les entreprises publiques inscrite dans la loi des finances 2016 n’a pas été mise en œuvre.

Le troisième projet mentionné, relatif à la reprise de l’exportation du savoir faire de TTN après une première expérience en 2003, a aussi été initié à la même période (2015-2016) y compris par le développement d’une filiale TTN International dont l’étude de faisabilité devait démarrer en considérant l’option PPP.

Enfin et comme dit dans le reportage, il ne peut y avoir de digitalisation sans une volonté politique marquée et affichée à tous les niveaux, à commencé à la tête de la (ou des) structure(s) concernée(s).

Bravo à la dynamique équipe de TTN.