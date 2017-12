Articles manufacturés : La Tunisie parmi les pays aux droits de douane les moins élevés!

Entre 2010 et 2015 (les données de 2016 ne sont pas encore disponibles), la Tunisie a été parmi les pays qui ont le plus baissé leurs tarifs douaniers. Sur cette période, les taux de croissance annuels moyens des tarifs douaniers sont comme suit:

-9.7% sur les articles manufacturés, minéraux et métaux.

-13.6% sur les Minerais et métaux.

-9.7% sur les Articles manufacturés.

-14.3% sur les Produits chimiques (la Tunisie importe beaucoup de produits chimiques du Royaume-Uni). Les droits de douane ont été divisés par 5.1 entre 2010 et 2015!!!

-8.5 sur les Machines et matériels de transport.

-9.5% sur les Articles manufacturés divers.

La Tunisie est devenue ainsi une vraie passoire.

Dans un souci d’honnêteté, la Tunisie n’est pas le seul pays à baisser ses droits de douanes (DD). La tendance mondiale est à la baisse des DD. Toutefois, certains pays ont quand même augmenté leurs DD.

Nous sommes moins protecteur que les pays des BRICS (sauf la Russie qui pratique des DD assez proches des nôtres en 2015). A priori, seul le Maroc a fait pire que nous. Le Nigeria et l’Algérie sont à peu près deux fois plus protecteurs que nous.

