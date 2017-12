Chakib Nouira, hommes d’affaires, banquier et ancien président général de la Banque internationale arabe de Tunisie (BIAT), se lance dans le sport et plus précisément le tourisme nautique en créant la Fédération tunisienne des activités de tourisme nautique (FTATN).

M. Nouira en est le président et secondé par Mohamed Mounir Bayar (vice-président), Ismaïl Ismaïl (secrétaire général) et Raouf Dougaz (trésorier).