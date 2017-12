Le ministère du Transport a décidé une mesure de rétorsion contre les Emirats arabes unis, en suspendant tous les vols de la compagnie aérienne Emirates Airlines vers et à partir des aéroports tunisiens, et ce “jusqu’à ce que cette dernière trouve la solution appropriée et opère conformément aux réglementations et conventions internationales”.

Selon le département tunisien du Transport, la décision d’interdire aux Tunisiennes d’embarquer à bord des avions d’Emirates Airlines à causé des problèmes à ces femmes -mais aussi à leurs conjoints.

Juste après la décision du ministère tunisien du Transport, la compagnie a annoncé, à son tour, qu’elle suspend, à partir de lundi 25 décembre, ses vols vers et à partir des aéroports tunisiens “à la suite des instructions des autorités tunisiennes”.

Rappelons que le ministère tunisien des Affaires étrangères avait indiqué, vendredi 22 décembre, que l’ambassadeur des Emirats arabes unis à Tunis a été convoqué pour donner des éclairages sur cette décision d’interdiction, relevant que le diplomate émirati a affirmé qu’il s’agit “d’une décision provisoire d’ordre sécuritaire”, et cette interdiction a été annulée par la suite. Cependant, samedi 23 courant, des Tunisiennes ont été empêchées de prendre l’avion émirati, dont certaines avaient des cartes de résidence dans ce pays.

Pour sa part, Youssef Chahed, le chef du gouvernement tunisien, avait rencontré, dans l’après-midi du vendredi, l’ambassadeur des Emirats arabes unis à Tunis, Salem Issa Kotami Zaaabi.